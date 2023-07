Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan. Photo: VNA



Singapour (VNA) - L'ambassade du Vietnam à Singapour a organisé le 17 juillet une cérémonie solennelle pour commémorer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973-2023) et les 10 ans du partenariat stratégique (2013-2023) entre le Vietnam et Singapour. L'événement a réuni 600 invités et délégués des deux pays, des amis internationaux et des Vietnamiens à Singapour.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rappelé l'histoire des relations bilatérales et les grandes réalisations des deux pays au cours des 50 dernières années. L'établissement du partenariat stratégique en 2013 a porté les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Le ministre Bui Thanh Son a souligné la nécessité pour le Vietnam et Singapour de continuer de promouvoir leur coopération lors des forums régionaux et internationaux pour une ASEAN de plus en plus forte et prospère. Le Vietnam souhaite continuer à élargir et à approfondir le partenariat stratégique avec Singapour dans l'intérêt des deux peuples, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité de la région et du monde.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, à la cérémonie. Photo: VNA



Le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a souligné les liens politiques forts entre les deux pays, notamment les rencontres régulières et la bonne relation entre les dirigeants des deux pays.

En ce qui concerne l'économie, le ministre Vivian Balakrishnan a estimé que le Vietnam était toujours l'un des pays ayant obtenu de meilleures réalisations en Asie. Les entreprises singapouriennes ont exprimé leur confiance dans les perspectives économiques à long terme du Vietnam. Depuis 2020, Singapour est l'un des plus grands investisseurs étrangers au Vietnam.

Il a appelé les deux parties à continuer de consolider les acquis des 50 dernières années pour servir de base à de nouveaux domaines de coopération dans les 50 prochaines années.

Pendant l'événement, les invités ont pu déguster des plats traditionnels vietnamiens et assister à des numéros culturels et artistiques traditionnels du Vietnam. -VNA