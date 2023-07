Hanoi (VNA) – Les relations entre le Vietnam et Singapour traversent une période particulièrement faste avec une profonde confiance politique mutuelle, une coopération étroite en matière d’économie et d’investissement, des échanges étroits entre les peuples, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung. Photo : VNA

S’entretenant avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques (1er août 1973-2023) et du 10e anniversaire du partenariat stratégique (2013-2023) entre les deux pays, le diplomate a souligné des relations excellentes dans de nombreux domaines.



Sur le plan économique, depuis 2020, Singapour figure toujours parmi les plus grands investisseurs étrangers au Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux sont stables malgré les difficultés objectives causées par la situation économique et politique mondiale.



Sur le plan politique, les deux pays échangent régulièrement des délégations de haut niveau, a-t-il indiqué, notant les échanges de délégations et contacts à tous les niveaux en 2023, notamment la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour en février, la visite prévue du Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong au Vietnam au deuxième semestre, et la visite du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à Singapour en juillet et celle du ministre singapourien de l’Industrie et du Commerce, Tan See Leng, au Vietnam en juillet.



Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong (droite) et le Premier ministre Pham Minh Chinh, à Singapour, le 9 février 2023. Photo : VNA



Le Vietnam et Singapour coopèrent efficacement dans de nouveaux domaines de la sécurité tels que la prévention et la lutte contre la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière. Les deux pays envisagent aussi de coopérer dans des domaines à fort potentiel tels que l’économie verte, l’économie numérique, la transformation numérique, la coopération en matière de cybersécurité, a-t-il fait savoir.



Membres de nombreux mécanismes multilatéraux, notamment les mécanismes dans le cadre de l’ONU et ceux dirigés par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les deux pays partagent pour l’essentiel des positions sur les questions internationales, la construction d’un ordre régional et international fondé sur des règles et des normes internationales, a-t-il dit.



L’ambassadeur Mai Phuoc Dung a déclaré que la situation internationale et régionale pose de nombreux défis à la sécurité et au développement du Vietnam et de Singapour. Ainsi, les deux pays peuvent concentrer leur coordination sur trois contenus principaux dans les mécanismes multilatéraux.



