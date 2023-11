Copenhague (VNA) - Depuis que le Vietnam et le Danemark ont établi leurs relations diplomatiques en 1971 et leur partenariat intégral en 2013, les relations entre les deux pays se sont développées de plus en plus concrètement et efficacement, a affirmé l'ambassadeur vietnamien au Danemark, Luong Thanh Nghi.

L'ambassadeur vietnamien au Danemark, Luong Thanh Nghi. Photo: VNA

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân effectuera une visite officielle au Danemark, à l’invitation de la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

Dans le contexte du bon développement actuel des relations Vietnam - Danemark, la visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan devrait revêtir une signification très importante, surtout au moment où les deux pays célèbrent les 10 ans de leur partenariat intégral et viennent juste d’établir un partenariat stratégique vert, a indiqué l’ambassadeur Luong Thanh Nghi.

Cette visite continuera d'affirmer la proximité, la confiance et la compréhension mutuelle entre les dirigeants et les peuples des deux pays, contribuant ainsi à consolider et à approfondir leurs relations intégrales et stratégiques. Elle devrait démontrer également la détermination à mettre en œuvre efficacement l'engagement des dirigeants à promouvoir la coopération liée à la transformation verte et au développement durable, a déclaré le diplomate.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai (gauche) et les dirigeants du groupe LEGO plantent des arbres à Binh Duong. Photo: VNA

Les contacts prochains de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân avec un certain nombre de grandes entreprises danoises contribueront aussi à affirmer l'engagement du Vietnam de créer un environnement stable et favorable, de renforcer la confiance des entreprises, en vue d’attirer davantage de projets d'investissement verts et de haute qualité d'entreprises danoises au Vietnam, a souligné l’ambassadeur.

Selon l’agenda, la vice-présidente vietnamienne aura une entrevue avec le prince héritier danois Frederik, s'entretiendra avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen, rencontrera le président du Parlement danois Søren Gade, assistera à la célébration des 10 ans du Partenariat intégral. Elle rencontrera aussi des membres de la communauté vietnamienne au Danemark et de nombreuses entreprises danoises opérant dans le domaine de la croissance verte et du développement durable.

Les discussions se concentreront sur les mesures pour consolider et approfondir les relations traditionnelles et amicales entre le Vietnam et le Danemark, ainsi que sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

La visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et de la délégation vietnamienne contribuera à la consolidation et à l'amélioration globale du contenu de la coopération vietnamo-danoise pour le développement du Vietnam ainsi qu'au renforcement de sa position et de sa réputation dans la résolution des problèmes environnementaux mondiaux, dans la transformation verte et le développement durable, a conclu l’ambassadeur Luong Thanh Nghi. -VNA