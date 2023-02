Sydney (VNA) – Le professeur Carl Thayer de l’Université australienne de la Nouvelle-Galles du Sud est optimiste sur le fait que les dirigeants des deux pays continueront de promouvoir et de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Le professeur Carl Thayer lors de son entretien avec l’Agence vietnamienne d’information. Photo: VNA

Le professeur Carl Thayer a fait cette déclaration à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Australie (26 février 1973 – 2023).Selon cet expert, le gouvernement australien actuel veut continuer à porter le partenariat stratégique avec le Vietnam au partenariat stratégique intégral.Pour ce faire, le professeur Carl Thayer a indiqué que les dirigeants des deux pays devraient favoriser la coopération dans de nombreux autres domaines que les deux parties ont identifiés, tels que l’économie numérique, la transition énergétique, la décarbonisation, l’éducation et la création, la santé publique...Il a également affirmé que ces 50 dernières années, les relations Vietnam-Australie ont continué à se développer fortement, à s’approfondir dans tous les domaines, récoltant de grands succès, grâce à la confiance stratégique basée sur le respect mutuel et les intérêts communs.Le Vietnam est devenu le 12e partenaire commercial de l’Australie et l’Australie est le 10ème partenaire commercial du Vietnam, a-t-il fait savoir.Il a indiqué que les relations entre les deux pays reposent sur de nombreux piliers différents, mais le commerce et l’investissement ont toujours été parmi les principales priorités. –VNA