Hanoi (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a été chargé de recueillir d’urgence l’opinion publique et de rationaliser les procédures d’octroi de permis de travail aux ressortissants étrangers travaillant au Vietnam.

Les procédures seront rationalisées pour accorder des permis de travail aux étrangers au Vietnam. Photo: daidoanket.vn

L’accent devrait être mis sur la délivrance de permis en ligne et sur la transition de mécanismes de "contrôle préalable" à des mécanismes de "contrôle a posteriori" afin de garantir la transparence et la commodité.Cela fait partie de la conclusion du vice-Premier ministre Trân Hông Hà lors de la réunion sur le projet de décret modifiant et complétant des dispositions du décret gouvernemental réglementant les travailleurs étrangers travaillant au Vietnam et le recrutement et la gestion des travailleurs vietnamiens travaillant pour des organisations et des particuliers étrangers au Vietnam.Le dirigeant a déclaré que la révision des réglementations juridiques concernant les travailleurs vietnamiens travaillant pour des organisations et des particuliers étrangers au Vietnam est une question cruciale, complexe et sensible qui concerne la sécurité nationale et les relations extérieures.Cela nécessite un examen exhaustif, des recherches approfondies, une évaluation complète et de la prudence, et en particulier l’obtention des commentaires des parties prenantes, notamment des agences de représentation diplomatique, des organisations internationales, etc.Le projet de décret devrait être finalisé et soumis au Premier ministre avant le 25 août. – VNA