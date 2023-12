Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté mercredi 20 décembre à Hanoi à la cérémonie de remise des 17es Prix Talents du Vietnam, soulignant que ces prix allument le feu du Dragon et de la Fée, considérés comme les parents de la civilisation vietnamienne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime à la cérémonie de remise des 17es Prix Talents du Vietnam, à Hanoi, le 20 décembre. Photo : VNA



Jusqu’à présent, les prix, lancés par l’Association vietnamienne pour la promotion de l’éducation (VAPE) en 2005, ont attiré plus de 7.500 auteurs et scientifiques avec plus de 3.600 candidatures. Parmi eux, 210 produits informatiques et travaux scientifiques ont été récompensés, dont 50 appliqués et mis en œuvre sur les marchés régionaux et internationaux.

Cette année, les organisateurs ont remis un premier, deux deuxièmes, trois troisièmes prix et trois prix d’encouragement dans le domaine du numérique; un prix dans le domaine de la science et de la technologie; quatre prix à quatre groupes d’auteurs en médecine et pharmacie; deux prix à deux groupes d’auteurs en agriculture et développement rural; et cinq prix à cinq personnes dans le domaine de l’auto-apprentissage.

S’adressant à l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les Prix Talents du Vietnam étaient devenus un programme prestigieux qui connectait efficacement les événements de recherche et d’innovation et les résultats de la recherche appliquée à la vie. Les prix ont contribué à affirmer la sagesse, les produits, les marques et le potentiel vietnamiens dans la région et dans le monde.



Il a félicité les lauréats et a salué les efforts de la VAPE, des organisations et des parraineurs pour maintenir les prix ces dernières années, ce qui, selon lui, a considérablement contribué à la promotion de l’éducation, à l’encouragement des talents et aux réalisations nationales communes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet le premier prix dans le domaine des technologies numériques aux lauréats. Photo : VNA

Dans un monde en évolution rapide, avec la tendance à la mondialisation et l’intégration internationale intensive, en particulier la quatrième révolution industrielle qui affecte fortement tous les aspects de la société, chaque pays, chaque entreprise et chaque personne doit sans cesse apprendre, faire de la recherche, innover et appliquer la science et la technologie, créer de nouvelles valeurs adaptées au processus de développement. Au cours de ce processus, les personnes sont au centre, en tant qu’acteur clé, principale ressource et finalité du développement, a-t-il noté.



Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de développer un système éducatif ouvert qui garantisse l’égalité des chances d’apprentissage et l’égalité sociale dans les conditions d’apprentissage pour tous, tout en intensifiant le mouvement de la «famille apprenante», du «clan apprenant» et de la «communauté apprenante», de développer des «citoyens apprenants».



Avec des centaines de milliers de personnes devenant des citoyens apprenants chaque année, le pays disposera d’un grand trésor de talents et d’une abondante ressource de sagesse pour constituer une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée, a-t-il poursuivi.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux organisateurs d’envisager de compléter les prix par d’autres domaines scientifiques appropriés, tels que les sciences de l’éducation.

Il a exprimé sa conviction que les lauréats continueront à nourrir leurs rêves et leurs ambitions et à déployer des efforts inlassables pour surmonter les défis pour créer de nombreuses nouvelles idées et produits scientifiques afin de contribuer davantage à la communauté, à la société et au développement durable du pays. – VNA