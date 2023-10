Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Depuis 16h00 mercredi 11 octobre, les prix des litres d'essence E5 RON 92 et RON 95-III ont diminué de 1.595 dongs et de 1.798 dongs, respectivement.

Ils sont désormais de 21.907 dongs le litre pour l’E5 RON 92, et 23.044 dongs le litre pour le RON 95-III.

Les prix du diesel 0.05S, du pétrole lampant et du mazout 180CST 3.5S, ont tous diminué de 1.184 dôngs, de 1.352 dongs et de 1.214 dongs, respectivement.



Le diesel se vend désormais à 22.410 dôngs le litre et le pétrole lampant à 22.464 dôngs. Le mazout 180CST 3.5S se vend désormais à 16.238 dôngs le kilo.-VNA