Hai Duong (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev se sont rendus mardi 22 août dans l’ancien village de poterie de Chu Dâu, un grand centre de céramique au 14e siècle, dans la province de Hai Duong (Nord).

Le président vietnamien Vo Van Thuong (centre) et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev visitant l’ancien village de poterie Chu Dâu. Photo: VNA





Les deux dirigeants ont écouté la présentation des caractéristiques de la céramique de Chu Dâu et admiré les stands d’exposition de produits en céramique, ont visité un atelier où travaillent des artisans du village.



Chu Dâu est l’un des plus anciens villages de céramique du Vietnam. Il a connu dès le 15e siècle une réputation internationale. Ses produits furent exportés vers des dizaines de pays. Ils sont actuellement exposés dans 46 musées de 32 pays du monde.

La beauté de la céramique de Chu Dâu est décrite ainsi : "fine comme un feuille de papier, transparente comme de la pierre précieuse, blanche comme de l'ivoire et sonnante comme une cloche".

Le président vietnamien Vo Van Thuong et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev (gauche) essayant de mouler chacun un vase en argile. Photo: VNA





Les dessins et motifs des produits de Chu Dâu portent sur le caractère culturel traditionnel du Vietnam. Il s’agit de paysages naturels et de la vie quotidienne des habitants du delta du fleuve Rouge : pasteur de buffles, chaumières au bord du fleuve, paysan portant chapeau conique, ou en costume traditionnel, oiseaux sur des branches, poissons dans l’eau...



Le président Kassym-Jomart Tokayev, en visite officielle du 20 au 22 août au Vietnam, a exprimé ses impressions au sujet du raffinement, de l’originalité et des valeurs traditionnelles de la céramique de Chu Dâu.



Après avoir essayé de façonner chacun un vase en argile, les deux présidents ont félicité la province de Hai Duong et la Compagnie par actions de céramique de Chu Dâu pour avoir restauré avec succès la précieuse gamme de produits céramiques traditionnels, et ont espéré que la province et ses entreprises continueront à promouvoir et à commercialiser les produits en céramique à l’international. – VNA