Rome (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong et son homologue italien Sergio Mattarella ont convenu lors de leur entretien, mercredi 26 juillet à Rome, des orientations et mesures majeures pour renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie.

Vue de l'entretien entre le président vietnamien Vo Van Thuong et son homologue italien Sergio Mattarella, à Rome, le 26 juillet. Photo: VNA

En visite d’Etat en Italie, le chef de l’Etat vietnamien a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à l’Italie dans sa politique extérieure, soulignant que son pays garde toujours en sa mémoire et est reconnaissant du soutien précieux du peuple italien à sa lutte pour l’indépendance et la réunification dans le passé et à son oeuvre d’édification et de développement nationales d’aujourd’hui.Le président Sergio Mattarella a affirmé attacher de l’importance à la position et au rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique. Soulignant l’amitié et l’attachement entre les deux peuples, il a convenu d’oeuvrer avec le Vietnam pour renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Italie, contribuant au développement durable dans chaque pays et relevant ensemble les défis mondiaux.Les deux dirigeants se sont réjouis du développement positif des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays, marquées par un commerce bilatéral de plus de 6,2 milliards de dollars en 2022. Le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial dans l’ASEAN de l’Italie qui est son premier partenaire commercial en Europe et son 33e investisseur étranger.Exprimant leur volonté de travailler ensemble au renforcement des relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, et de continuer à mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale.Le président italien s’est mis d’accord avec la proposition du Vietnam de continuer à mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA), de soutenir le retrait par la Commission européenne (CE) du carton jaune au profit des exportations de produits aquatiques vietnamiens afin de promouvoir la coopération économique et commerciale et de contribuer au redressement économique.Il a annoncé que le Parlement italien a ratifié l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) le même jour que le début de la visite d’État en Italie du président Vo Van Thuong, créant une base pour que l’Italie augmente ses investissements au Vietnam.Le président vietnamien a exprimé ses remerciements pour cette bonne nouvelle, estimant que la ratification de cet accord apportera des avantages aux entreprises et aux peuples des deux pays, contribuant à promouvoir la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement dans les temps à venir. Il a également exhorté l’Italie à inciter les autres pays de l’UE à ratifier rapidement cet accord.Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges populaires à travers la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture et de l’art, du tourisme, de la coopération décentralisée, de mettre en œuvre efficacement programmes de coopération spécialisés entre les deux gouvernements, de promouvoir la coopération entre les universités, de renforcer les activités d’échanges culturels et artistiques, de soutenir la création des centres culturels dans chaque pays.