Rome (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong et son homologue italien Sergio Mattarella ont annoncé à la presse, mercredi 26 juillet au palais du Quirinal à Rome, des résultats de leur entretien, soulignant leur volonté de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (gauche) et son homologue italien Sergio Mattarella lors de la conférence de presse à l’issue de leur entretien, à Rome, le 26 juillet. Photo: VNA



Le chef de l’Etat italien a fait savoir qu’il transmettra à son homologue vietnamien le document du Parlement italien portant ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) dès l’entame de la visite d’Etat du président Vo Van Thuong à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatique et du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays.



Les deux parties ont échangé de nombreux contenus importants, ont reconnu les réalisations des liens et ont salué les relations de plus en plus florissantes entre les deux pays. Elles ont convenu de maintenir et d’élargir les relations dans tous les domaines, en particulier l’échange de délégations à tous les niveaux, a fait savoir le dirigeant italien, ajoutant que le président vietnamien l’a invité à se rendre au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong s’est déclaré convaincu que la ratification de l’EVIPA apportera des avantages aux entreprises et aux peuples des deux pays, contribuant à promouvoir la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement dans les temps à venir.

Il a fait savoir que son entretien avec le président Sergio Mattarella s’est déroulé de manière sincère, franche et ouverte, avec de nombreux contenus importants, au cours duquel les deux parties ont convenu d’il y a a encore une grande marge de coopération entre les deux pays.

Outre les domaines traditionnels, les deux pays continueront d’élargir leur coopération dans tous les domaines, de la politique à la diplomatie, en passant par le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la culture et les échanges entre les peuples.

Sur les questions régionales et internationales, il a partagé avec le président italien des préoccupations sur la situation régionale et mondiale durant ces derniers temps, affirmant que le Vietnam met en œuvre la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, voulant être un ami, un partenaire fiable, un membre responsable de la communauté internationale.

Les deux parties se sont également échangées sur les relations de coopération entre le Vietnam et l’Union européenne. Le Vietnam joue un rôle important pour l’UE, en tant qu’axe reliant l’UE à l’ASEAN, en particulier la coopération en matière de libre-échange, d’économie et d’investissement. Les deux parties ont également convenu de poursuivre leur coopération dans les forums internationaux et de coopérer étroitement dans la réponse au changement climatique.

En outre, les deux parties ont également échangé des vues sur le conflit russo-ukrainien dans le sens d’une résolution par des mesures pacifiques, contribuant au maintien et à la préservation de la paix dans la région et le monde.

Le Vietnam a traversé de nombreuses guerres pour réunifier le pays, reconquérir la paix, l’indépendance, la liberté et entreprendre son développement au prix de lourds sacrifices et avec le soutien de la communauté internationale. Par conséquent, le Vietnam souhaite toujours régler tous les conflits dans la région et le monde par des mesures pacifiques, par le dialogue, la discussion, le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, a partagé le président Vo Van Thuong.

Le chef de l’Etat vietnamien a affirmé que dans sa politique extérieure, le Vietnam attache une importance particulière à l’amitié et à la coopération multiforme avec l’Italie, un membre important de l’UE et de la communauté internationale. Il a affirmé que le Vietnam soutiendra et mettra tout en œuvre pour que les relations entre l’Italie et l’ASEAN se développent de mieux en mieux.

Notant un grand nombre d’entreprises italiennes opérant avec succès au Vietnam, le président Sergio Mattarella a indiqué que les deux pays ont convenu de promouvoir leur coopération dans les domaines aussi divers que la technologie 4.0, les énergies renouvelables, la santé et la culture, évoquant la création du Centre culturel italien à Hanoi, une proposition soutenue pleinement par son homologue vietnamien. – VNA