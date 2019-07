Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le comité de pilotage du ministère de la Défense pour l'ASEAN 2020 a tenu une conférence sur la mise en œuvre du projet d'organisation des conférences de l'ASEAN en matière de défense et militaire en 2020.

Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense, également vice-président permanent du comité de pilotage du ministère de la Défense pour l'ASEAN 2020, a présidé cette conférence.

Il s’agit de la première réunion du comité de pilotage et de ses sous-comités pour examiner les préparatifs des conférences et activités de défense et militaires de l’ASEAN au cours de l’Année de l’ASEAN 2020 dont le Vietnam assumera la présidence.

Selon le rapport du Département des Relations extérieures relevant du ministère de la Défense, la préparation de l’Année de l’ASEAN 2020 a été déployée tôt.

Les consultations sur le contenu de l'Année de présidence de l’ASEAN 2020 ont été mises en œuvre à partir de début 2019 à plusieurs niveaux, lors des visites, des dialogues et en marge des événements multilatéraux.

S'exprimant lors de la conférence, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a apprécié les efforts faits par les agences dans la préparation pour l'Année de l’ASEAN 2020.

Assumer avec succès le rôle de la présidence de l’ASEAN en 2020 revêt une signification politique extrêmement importante pour affirmer le rôle, la position de l’Armée populaire vietnamienne dans l’intégration internationale et contribuer aux acquis du pays, a-t-il souligné.

Sur la base des avis des délégués à la conférence, le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a demandé aux organismes, unités relevant du ministère de la Défense d’organiser avec succès des conférences et des activités militaires et de défense en 2020. Il a également recommandé de s’intéresser au travail de préparation en termes de ressources humaines, de plans, d’équipements, de matériels au service de l’Année de présidence de l’ASEAN du Vietnam.

Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a estimé que le thème de 2020 du ministère de la Défense devrait être élaboré sur la base de celui de l’Année de l’ASEAN du Vietnam.

Des organismes et des unités doivent coordonner étroitement dans la propagande, la formation pour le succès des conférences et événements dès cette année. Le Département des Relations extérieures du ministère de la Défense doit coopérer régulièrement avec le ministère des Affaires étrangères pour assurer le succès de l’Année de l’ASEAN du Vietnam en 2020. -VNA