Quang Ninh (VNA) - Les premiers voiliers de la Clipper Round the World Race sont arrivés dimanche, 18 février, au port international de Ha Long, dans la province de Quang Ninh.

Le voilier “QingDao" arrive au port international de Ha Long. Photo : VNA

La Clipper Round the World Race est une compétition de voile autour du monde, vieille de de plus de 20 ans.



Pendant 12 mois, les voiliers font escale dans de nombreux ports à travers le monde, mais c’est la première fois qu’Ha Long est retenue comme escale.



Onze voiliers, dont un de Quang Ninh portant le nom de “Baie d’Ha Long, Viet Nam”, participeront à 8 étapes comprenant 16 courses individuelles et 6 traversées océaniques. Quang Ninh est prête à accueillir les voiliers, comme l’a souligné Doàn Manh Linh, chef du service provincial du tourisme.



“La sécurité des équipages est une priorité absolue. L'Administration maritime du Vietnam a délivré des autorisations d'accostage. Les autorités locales ont également élaboré des plans pour garantir la sécurité et l'ordre public”, a-t-il dit.

L'événement de Clipper Round the World Race qui se déroulera à Ha Long et à Quang Ninh est une excellente occasion de promouvoir le tourisme d'Ha Long, patrimoine naturel mondial de la baie d'Ha Long et les sites célèbres de Quang Ninh vers le monde. - VNA