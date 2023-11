Hanoi (VNA) – Une politique budgétaire expansionniste, une baisse des taux d’intérêt sur les prêts, une reprise de la production sont les principaux moteurs de croissance de l’économie vietnamienne en 2024, selon les experts.

Photo: baodautu.vn



Dans un contexte d’incertitudes mondiales, l’objectif de croissance de 2024 est considéré comme un défi, démontrant la détermination du gouvernement à poursuivre la reprise et le développement socio-économique durable.

De nombreuses institutions internationales, à l’instar de la Banque asiatique de développement (ADB), a prévoient que la croissance du PIB du Vietnam en 2024 sera équivalente à l’objectif de 6% adopté par l’Assemblée nationale, alors que Standard Chartered table même sur 6,7%.

Dinh Quang Hinh, chef du département Macro et stratégie de marché de VNDirect, s’attend à une dynamique de reprise de l’économie vietnamienne.

Les activités de production et d’exportation se sont redressées plus fortement grâce à l’augmentation des commandes extérieures dans un contexte d’inflation et de baisse des stocks sur les marchés développés, a-t-il déclaré au journal " "Lao Dông".

La reprise des activités de production stimule également la demande de matières premières, de machines et d’équipements importés. En outre, l’amélioration des flux d’IDE au Vietnam au deuxième semestre de 2023 et en 2024 apportera une contribution importante au processus de reprise, a-t-il poursuivi.

Photo: VNA



La reprise de l’industrie, de l’emploi et des salaires contribuera à stimuler la consommation intérieure, a-t-il analysé, évoquant la mise en œuvre par le gouvernement de la réforme salariale à partir du 1er juillet 2024, ainsi qu’une enveloppe pour augmenter les pensions et les allocations pour les contributeurs de la révolution.

Il a également mis en avant la reprise du marché immobilier, le réchauffement progressif du marché des obligations d’entreprises, l’amélioration des investissements du secteur privé.

Cependant, Nguyên Quang Thuân, président de FiinGroup, a indiqué que les risques pour l’économie vietnamienne en 2024 restent importants en raison de facteurs internes et externes.



Les perspectives de reprise des principales économies partenaires du Vietnam restent floues dans le contexte d’un environnement de taux d’intérêt internationaux élevés.



Concernant les risques internes, le gel du marché immobilier pourrait durer plus longtemps que prévu. Les perspectives pour 2024 dépendent en grande partie de la priorité accordée au traitement des obligations impayées des entreprises immobilières et des prêts immobiliers.



Les pronostics généraux des organisations portent sur une reprise du marché immobilier à la mi-2024, mais on ne sait pas exactement si elle se produira au milieu ou à la fin de l’année, a-t-il indiqué. – VNA