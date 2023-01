Au port Tân Vu. Photo: VOV

Hai Phong (VNA) - Fer de lance de l’économie maritime du Vietnam, les ports de Hai Phong accélèrent leur transition numérique et prouvent leur capacité d’innovation, leur compétitivité et leur attractivité.

À la mi-novembre 2022, le port Tân Vu de la société des ports de Hai Phong, a franchi la barre d’un million d’EVP, soit 45 jours plus tôt que prévu. La même année, le port Hoang Diêu a traité 6 millions de tonnes de marchandises, soit une hausse de 10% par rapport à 2021. Ce beau résultat est dû en grande partie à la transformation numérique opérée par la société des ports de Hai Phong. Dès le début de l'année, l’application E-port a été utilisée dans le port Tân Vu. Tous les services proposés sont désormais réalisés en ligne. L'application «Smartgate» a également commencé à être utilisée pour mieux gérer les flux de marchandises et accélérer le dédouanement, ce qui a permis aux utilisateurs de gagner en temps et en argent. Dao Ngoc Khanh, un représentant de la société HTM logistique, est l’un d’entre eux.

“L’E-port est beaucoup plus rapide et pratique. Si vous voulez affréter un conteneur, il suffit d’envoyer un e-mail au port. Ce dernier va vous proposer des images et des informations sur les conteneurs disponibles, vous choisissez ce que vous voulez et ça marche. Même pour le contrôle épidémique des marchandises, le «guichet unique» a été appliqué pour accélérer les démarches”, fait-il savoir.

Selon le rapport national sur l'industrie portuaire, 2022 a été la troisième année consécutive que la société des ports de Hai Phong figurait parmi les cinq meilleures entreprises logistiques du Vietnam. Selon le directeur général adjoint Chu Minh Hoang, sa société compte sur la transformation digitale afin de créer des «smartports» dans le futur.

«En plus des applications E-port et Smartgate, la gestion des équipements et du personnel du port a été numérisée. La réponse aux demandes des clients est également automatisée avec l'aide de «chatbox» et de systèmes d'intelligence artificielle», indique-t-il.

La transition numérique a permis d’augmenter la croissance et la productivité de nombreux autres ports maritimes de Hai Phong. En 2022, le port à conteneurs international Tân Cang Hai Phong a accueilli des navires transocéaniques qui transportaient des marchandises vers la côte ouest des États-Unis, rappelle avec fierté Doan Hai Tuân, président de son conseil d’administration.

“Le fait que notre port ait franchi la barrière d’un million d'EVP marque une étape importante 5 ans après sa mise en service. Cela prouve la confiance des compagnies de transport maritime dans nos services et l'attractivité de la ville de Hai Phong et des provinces du Nord du Vietnam», déclare-t-il.

En 2022, Hai Phong a modernisé le port Lach Huyên en mettant en place un port international conformément au plan d’aménagement des ports maritimes sur la période 2020-2030.

«Le port Lach Huyên fait partie du groupe des ports maritimes d'envergure particulière. La mise en service rapide de ces quais contribuera à atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de développement de l’économie maritime et à acheminer les marchandises du Nord du Vietnam vers l'Europe et les États-Unis. Elle témoigne d’ailleurs des efforts de Hai Phong dans l’exploitation de ses atouts géographiques au service du développement de la zone économique de Dinh Vu, contribuant ainsi à stimuler l'économie de la ville en particulier et du Nord en général», fait savoir Hoang Dinh Tuân, directeur général du groupe Hateco qui finance la construction des quais n° 5 et n° 6 du port Lach Huyên.

En 2022, malgré l'épidémie de Covid-19, le volume de marchandises transitant par les ports de Hai Phong a tout de même atteint 168 millions de tonnes, soit une augmentation de près de 12% par rapport à 2021. Avec le port de Hô Chi Minh-Ville et le port Cai Mep de Ba ria - Vung Tau, le cluster des ports maritimes de Hai Phong figure aujourd’hui parmi les 100 plus grands ports à conteneurs du monde, selon le classement du magazine maritime spécialisé Lloyd's Liste.-VOV/VNA