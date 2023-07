Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim se sont entretenus jeudi 20 juillet à Hanoi, notant avec satisfaction le développement des relations bilatérales, en particulier depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2015.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim visitent une exposition sur les relations entre les deux pays. Photo: VNA

Ils ont souligné le renforcement des liens en matière politique, diplomatique, commerciale et d’investissement, ainsi que la reprise des domaines directement touchés par la pandémie de Covid-19 tels que le tourisme, le travail et l’éducation et la formation.

Les deux parties ont convenu d’augmenter les visites mutuelles et les réunions à tous les niveaux entre leurs Partis, États, gouvernements et parlements dans les temps à venir, d’envisager de mettre en place un mécanisme permettant aux deux Premiers ministres de se rencontrer et de partager leurs opinions via des formulaires flexibles lors de forums multilatéraux, et d’accélérer la mise en œuvre des mécanismes de coopération spécialisée.

Elles travailleront pour porter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars d’ici 2025 de manière équilibrée ; minimiser l’utilisation des barrières commerciales; faciliter l’exportation et l’importation des produits pour lesquels ils dispose des potentialités et avantages tels que les produits agricoles et aquatiques, les aliments, les composants électroniques et les matériaux de construction ; saisir les opportunités des accords commerciaux régionaux tels que le Partenariat économique global régional (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ; développer les connexions dans les domaines de l’économie numérique, de l’économie circulaire, de l’économie verte et de l’économie du partage.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam est prêt à être une source stable et à long terme d’approvisionnement en riz pour la Malaisie, et a demandé à la Malaisie d’aider le Vietnam à développer l’industrie halal et de signer bientôt un document de coopération à cet égard.

Vue de l'entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim. Photo: VNA

Les dirigeants ont également convenu de renforcer les partenariats en matière de défense et de sécurité et de promouvoir la signature de documents connexes ; de discuter du renforcement de la coopération dans l’industrie de la défense et de la formation; d’établir un mécanisme de coopération entre les forces navales, aériennes et garde-côtes des deux pays ; de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale ; et de renforcer la coordination pour combattre les organisations terroristes et réactionnaires.

Le Vietnam et la Malaisie n’autorisent aucun individu ou organisation à utiliser le territoire d’un pays pour saboter l’autre, ont-ils souligné.

Les deux dirigeants ont également souligné l’importance de la coopération maritime, et que leurs pays envisageront la mise en place d’un mécanisme consultatif sur les questions liées à la mer et des lignes directes contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé la Malaisie à soutenir les efforts du Vietnam pour faire retirer l’avertissement de "carton jaune" de la Commission européenne sur lses produits aquatiques du pays.

Lors de leur entretien, ils ont convenu de poursuivre la promotion de la coopération dans d’autres aspects. En conséquence, les deux pays envisageront de renouveler les accords de coopération dans le domaine de l’aviation et du tourisme, d’augmenter les vols reliant les deux pays et de favoriser les liens dans les domaines de l’éducation et de la formation, du travail, de l’agriculture, de la culture et des sports.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié et demandé à la Malaisie de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne y vive, travaille et étudie sur son sol et aide l’Association d’amitié Malaisie-Vietnam à fonctionner de manière fructueuse pour contribuer aux échanges entre les peuples.



Évoquant la coopération multilatérale et régionale, les deux dirigeants ont hautement apprécié la coordination et le soutien mutuel de leurs pays dans la candidature de chacun à l’adhésion aux organisations internationales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim se serrent la main. Photo: VNA



Ils ont convenu que les deux parties se coordonneront avec les autres membres de l’ASEAN pour assurer la solidarité et l’unité du bloc régional et proposeront conjointement des initiatives appropriées pour aider à réaliser les priorités de l’ASEAN pour 2023.

Le chef du gouvernement vietnamien s’est également engagé à soutenir la présidence malaisienne de l’ASEAN en 2025.

En outre, les deux Premiers ministres ont convenu de maintenir la position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, de maintenir la coordination dans les négociations sur un Code de conduite (COC) en Mer Orientale et de contribuer activement à l’élaboration d’un COC pratique et efficace, conforme au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

A cette occasion, le Premier ministre Anwar Ibrahim a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite officielle en Malaisie.

Après leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de deux documents, à savoir le procès-verbal de la 7e réunion du Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique, et un protocole d’accord entre la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre nationale de commerce et d’industrie de Malaisie. – VNA