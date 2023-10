Riyad (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet ont convenu de favoriser la coopération et de relier les deux économies, en s’aidant mutuellement à développer une économie indépendante et résiliente liée à une profonde intégration internationale.





Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet se serrent la main. Photo: VNA

Lors de leur rencontre en marge du Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à Riyad, en Arabie Saoudite, le 20 octobre, les deux dirigeants se sont informés des étapes de développement des relations bilatérales, avec avec une confiance politique renforcée grâce à des réunions entre les hauts dirigeants des deux pays.





Les deux Premiers ministres ont convenu d’appliquer efficacement les accords signés, de créer des conditions plus favorables aux activités d’investissement et de commerce des entreprises des deux pays, en particulier dans les domaines du commerce frontalier et du développement économique des zones frontalières.





En outre, ils ont convenu de s’unir pour concrétiser l’initiative de coopération touristique "Un voyage, trois destinations" entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam ; de créer les conditions permettant aux Vietnamiens au Cambodge de vivre et de faire des affaires de manière stable dans le pays de résidence, et de promouvoir les échanges entre les peuples, en particulier parmi les jeunes, afin de cultiver l’affection et la confiance entre les peuples vietnamien et cambodgien.





Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité son homologue Samdech Thipadei Hun Manet pour ses réalisations dans le maintien de la stabilité, la promotion du développement socio-économique et l’amélioration des conditions de vie du peuple cambodgien.





Il a également transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et d’autres hauts dirigeants vietnamiens au roi Norodom Sihamoni, à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au président du Parti du peuple cambodgien et aux dirigeants actuels et anciens du Cambodge. – VNA