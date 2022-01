Une voiture de VinFast en exposition à Las Vegas aux États-Unis. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Pour saisir les opportunités en 2022 et dans les années suivantes, de nombreuses entreprises établissent des plans d'affaires audacieux.



Vingroup a annoncé que VinFast cesserait de produire des voitures à essence pour se concentrer sur les voitures électriques à partir de la fin de 2022. Selon les hauts dirigeants de Vingroup, il s'agit un tournant dans la stratégie de développement de VinFast. Pour préparer ce plan, depuis 2021, Vingroup a commencé la construction de l'usine de fabrication de batteries VinES d'un coût de 4.000 milliards de dôngs (près de 173,7 millions d’USD) dans la zone économique de Vung Ang à Hà Tinh (Centre). Le groupe a également révélé son intention de construire une usine pour fabriquer et assembler des batteries de véhicules électriques dans un complexe industriel aux États-Unis. Au cours des 3 dernières années, Vingroup a arrêté le commerce de détail et la production de téléphone pour se concentrer sur le secteur de la construction automobile.



Dans le secteur de la vente en détail, la société Thê Gioi Di Dông a récemment lancé cinq chaînes de magasins dans les domaines de la mode, du sportswear, des produits pour la mère et le bébé, des bijoux et du cyclisme. Selon cette entreprise, le lancement de ces chaînes de magasins au début de 2022 lui permet de conserver des parts de marché, d’accroître son avantage concurrentiel multisectoriel, d’optimiser son système d'exploitation et de promouvoir sa croissance. Lors de l'assemblée générale des actionnaires en octobre 2021, Doan Van Hiêu Em, directeur de Thê Gioi Di Dông et de Diên May Xanh, a fait savoir que le marché de la téléphonie mobile et de l'électronique en particulier avait atteint un niveau de saturation. Son taux de croissance n’est plus en effet que d'environ 10% par an. Pour ces entreprises, il est donc temps de se diversifier vers d'autres produits.



Pour sa part, la compagnie vietnamienne PetroVietnam Technical Services Corporation a ajouté le domaine de l'investissement dans l'énergie éolienne offshore à la liste de ses activités principales.



L’entreprise TDG Global opérant principalement dans le domaine du gaz de pétrole liquéfié (GPL), envisage d'investir dans l'immobilier, la finance...

Devant un magasin de Thê Gioi Di Dông. Photo : VNA



De son côté, le groupe NBT Holding a décidé de créer une nouvelle filiale nommée Bao Tin Travel et fait le pari d’une reprise de l’activité touristique en 2022. NBT Holding opère dans de nombreux domaines, dont la logistique et la promotion commerciale. Cependant, selon Nguyên Van Biên, président du conseil d’administration du NBT Holding, l’entreprise doit planifier avoir une vision à long terme si elle veut avoir un avenir brillant.



Établir des plans de croissance ambitieux



Plusieurs entreprises ont également mobilisé des grandes sommes d’investissement pour acquérir des équipements. Par exemple, fin 2021, Hoà Phat a acheté trois grands navires, dont deux d'un tonnage de 90.000 tonnes et un d'un tonnage de 80.000 tonnes. Selon les dirigeants de l’entreprise, l'achat de navires de plus gros tonnage fait partie de la stratégie de développement de la flotte du Groupe pour répondre aux grandes besoins de transport des marchandises et réduire le frais de transport. En particulier, lorsque la phase 2 du projet Dung Quât sera achevée, la demande d'importation des matériaux produits par Hoa Phat augmentera.



Parlant de l'orientation de l'investissement et du développement des entreprises, Trân Viêt Anh, vice-président de l'Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville et directeur général de la société par action d’import-export Nam Thai Son, a dit que 2022 sera une année charnière pour nombre d’entreprises, qui espèrent regagner ce qu’elles ont perdu en 2021.



L'objectif de 2022 est de croître encore plus. Les entreprises croissent en moyenne de 10% par an, en raison de l'impact de la pandémie, ce chiffre ne devrait être que de 7 à 8%. Pour retrouver leur croissance, les entreprises doivent avoir des stratégies et des plans de croissance ambitieux. Cela affectera en conséquence les évaluations des banques, des partenaires d'approvisionnement et des partenaires d'investissement étrangers.-CVN/VNA