Manille (VNA)- L'économie philippine est revenue sur sa trajectoire de forte croissance, soutenue par de solides performances du marché du travail et une inflation en baisse, a déclaré le secrétaire de l'Autorité nationale de développement économique (NEDA), Arsenio Balisacan.



Arsenio Balisacan a souligné que le pays a connu une solide croissance du produit intérieur brut (PIB), de 7,7 % au troisième trimestre 2022, contre 7,1 % au quatrième 2022 et 6,4 % au cours des trois premiers mois de cette année.



La croissance pour 2022 est de 7,6 %, un chiffre supérieur à l'objectif fixé par le gouvernement de 6,5 à 7,5 %. Pendant ce temps, le PIB par habitant a dépassé le niveau d'avant la pandémie au quatrième trimestre 2022, a ajouté Arsenio Balisacan.



Sur le marché du travail, le taux de chômage est tombé à 4,5% en avril 2023, contre 5,7% à la même période de 2022.



Parallèlement, le taux de sous-emploi est tombé à 12,9% contre 14% au cours de la même période, indiquant une amélioration de la qualité des emplois.



Pendant ce temps, l'inflation s'est modérée régulièrement, passant d'un pic de 8,7% en janvier à 6,1% en mai. La banque centrale s'attend à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 2 à 4 % d'ici le quatrième trimestre 2023.



Arsenio Balisacan a reconnu que ces indicateurs brossent le tableau d'une reprise soutenue. Selon lui, malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, le gouvernement s'emploie aujourd'hui à diversifier les sources de croissance en élargissant les marchés, en augmentant la productivité et la valeur ajoutée des produits et services.- VNA