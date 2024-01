Hanoï, 10 janvier (VNA) – Le Département de l'Agriculture des Philippines a annoncé le 9 janvier qu'il interdisait désormais l'importation de volailles et de produits avicoles, y compris d'oiseaux sauvages, en provenance de Belgique et de France en raison de l'épidémie de grippe aviaire qui sévit dans ces pays européens.



Le secrétaire à l'Agriculture, Francisco Tiu Laurel, a déclaré que les interdictions d'importation imposées aux pays européens étaient nécessaires pour empêcher l'entrée éventuelle de l'IAHP-H5N1 aux Philippines.



Les Philippines cesseront immédiatement l'acquisition d'oiseaux domestiques et sauvages en provenance de ces pays, a précisé Francisco Tiu Laurel, ajoutant que les interdictions d'importation pour une durée indéterminée empêchent également les commerçants d'importer depuis le 8 janvier des produits avicoles belges et français, notamment de la viande de volaille, des poussins d'un jour, des œufs à couver et du sperme de volaille.



La Belgique et la France, qui partagent une frontière commune, ont signalé presque simultanément des épidémies de grippe aviaire chez des oiseaux domestiques à l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH). La Belgique a soumis son rapport le 1er décembre 2023 et la France le 30 novembre.



En 2023, les importations philippines de viande de volaille ont atteint 426.620 tonnes métriques, pour plus de 418 millions de dollars, en hausse de 3,78 % par rapport à 2022. La France et la Belgique représentent respectivement 0,01 % et 0,59 % des importations. - VNA