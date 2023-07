Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos s'exprime à Manille le 17 avril 2023. Photo : AFP/VNA

Hanoï, 26 juillet (VNA) - Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos est parti le 25 juillet pour une visite de trois jours en Malaisie afin d'identifier de nouveaux domaines de coopération économique entre les deux pays.Dans son discours de départ à Manille, il a exprimé sa conviction que le moment était venu d'exploiter le potentiel d'une relation revitalisée entre les Philippines et la Malaisie.À Kuala Lumpur, Ferdinand Romualdez Marcos doit rencontrer le roi de Malaisie, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, ainsi que des chefs d'entreprise locaux pour présenter les opportunités de commerce et d'investissement.Le président a déclaré que sa visite visait à renforcer la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'économie numérique, le tourisme et les échanges entre les peuples, ainsi qu'à explorer de nouvelles voies de coopération.Les Philippines et la Malaisie, deux grandes économies d'Asie du Sud-Est, entretiennent depuis longtemps des relations économiques et diplomatiques étroites.- VNA