Hanoï, 20 février (VNA) – Les autorités philippines ont saisi 336 morceaux de coquilles de bénitier géant enterrés sur les côtes de l'île de Bugsuk, dans la province de Palawan.

Les pièces valent environ 8,1 millions PHP (145.000 dollars).

Comme l'a rapporté l'AFP, Jovic Fabello, porte-parole du Conseil de Palawan pour le développement durable, a déclaré que le commerce des coquillages est devenu un substitut au commerce de l'ivoire suite à l'interdiction généralisée du commerce des défenses d'éléphant.

Les bénitiers géants, dont Tridacna gigas, qui peuvent atteindre 1,5 mètre de diamètre et peser plus de 200 kilogrammes, sont une espèce protégée aux Philippines. Ils jouent un rôle clé en tant que nourriture, abri et éléments constitutifs des écosystèmes des récifs coralliens où les populations de poissons se reproduisent.

Une étude publiée l'année dernière par le groupe Traffic, qui surveille le commerce mondial illégal d'espèces protégées, a révélé que les Philippines ont saisi plus de 121.000 tonnes de bénitiers géants entre 2003 et 2022, ce qui représente 99,8 % des bénitiers géants saisis lors d'incidents de trafic en Asie du Sud-Est. pendant ce temps.- VNA