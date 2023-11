Le président philippin Ferdinand Marcos Jr au Palais des Congrès de Tacloban. Photo:tribune.net.ph

Hanoi (VNA) - Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré que le changement climatique devait être un élément essentiel des politiques nationales.S'exprimant lors de la commémoration du 10e anniversaire du super typhon Haiyan dans la ville de Tacloban le 8 novembre, Marcos a déclaré que les Philippines devaient construire des communautés plus fortes et plus résilientes, car le changement climatique a des impacts imprévisibles.Des membres du cabinet philippin, des diplomates étrangers et des survivants de la tempête figuraient parmi les participants à la cérémonie.Haiyan, l'une des tempêtes les plus violentes jamais enregistrées, a déclenché des vents atteignant 315 kilomètres par heure et provoqué des vagues semblables à celles d'un tsunami qui ont dévasté les îles centrales de ce pays-archipel.Environ 6.300 personnes ont été tuées et plus de 1.000 ont disparu à cause de la tempête. Plus de 4 millions de personnes se sont retrouvées sans abri.Tacloban, la capitale de la province de Leyte, a été la plus durement touchée par la fureur de la tempête et a été presque entièrement détruite par des ondes de tempête de cinq mètres de haut qui se sont abattues sur des communautés côtières pour la plupart pauvres.Les Philippines sont touchées par plus de 20 tempêtes majeures par an. Les scientifiques préviennent que le pouvoir destructeur des tempêtes deviendra de plus en plus fort et intense, principalement en raison du changement climatique.- VNA