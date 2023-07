Hanoï, 10 juillet (VNA) - Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a promulgué le 7 juillet une mesure de réforme qui annule environ 1,04 milliard de dollars de dettes dues par plus de 600.000 agriculteurs pour les aider à augmenter leur production.



La nouvelle loi sur l'émancipation agraire a libéré les agriculteurs qui cultivaient plus de 1,7 million d'hectares de terres des arriérés fonciers qu'ils devaient depuis 1988 mais qu'ils ne pouvaient pas payer.



S'exprimant lors de la cérémonie, le président Marcos a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure que le gouvernement mettait en place pour aider les agriculteurs à faire face à cette énorme dette. Il a souligné que cela montre également les efforts et la responsabilité du gouvernement philippin envers le peuple.



Il a déclaré que l'annulation de la dette profiterait à 610.000 personnes. En outre, le gouvernement dépensera 206 millions de pesos supplémentaires (3,6 millions de dollars) pour indemniser les propriétaires fonciers qui ont transféré leurs propriétés à d'autres.



En 1988, environ 4,8 millions d'hectares de terres, soit 16 % de la superficie du pays, étaient attribués à 3 millions d'agriculteurs qui ne possédaient pas de terres. Au milieu de la baisse de la contribution du secteur agricole au PIB du pays, le Congrès philippin a décidé d'adopter une nouvelle loi car les dettes sur 1,2 million d'hectares de terres attribuées n'ont pas encore été payées.



Depuis que le président Ferdinand Marcos Jr a pris ses fonctions l'année dernière, le pays insulaire est confronté à une pénurie de produits agricoles qui a fait grimper les prix, notamment les oignons et le sucre. Pendant ce temps, les importations de riz des Philippines ont également fortement augmenté. Le président Marcos a souligné la priorité de relancer le secteur agricole et d'en faire un moteur de croissance pour l'économie philippine.- VNA

