Un coin dans la ville de Makati aux Philippines. (Photo : Reuters)

Hanoï, 14 décembre (VNA) – Les Philippines tempèrent leurs perspectives de croissance économique pour 2024 alors qu'elles se préparent à des « mois difficiles » lorsque le phénomène météorologique El Niño fera des ravages.S'exprimant lors d'une conférence de presse le 13 décembre, le secrétaire à la Planification économique du pays, Arsenio Balisacan, a déclaré que même si la croissance du produit intérieur brut (PIB) à moyen terme de 6,5 à 8 % est toujours ciblée, son extrémité supérieure est déjà hors de portée pour l'année prochaine.Le gouvernement surveille les risques comme El Nino et les tensions géopolitiques qui peuvent accroître l'incertitude et perturber les chaînes d'approvisionnement, a déclaré Arsenio Balisacan.Aux Philippines et dans d’autres régions d’Asie, El Nino provoque généralement un temps chaud et sec qui entraîne une baisse de la production agricole et une perturbation de l’approvisionnement en eau et en électricité.Le ministère de la Science et de la Technologie a prévenu que 65 provinces, soit environ 77 % du territoire des Philippines, pourraient souffrir d'une sécheresse modérée à grave entre février et mai 2024.Le ministre a révélé que le gouvernement demanderait aux commerçants de concentrer leurs importations de matières premières en avance. En outre, le gouvernement envisage également de prolonger la réduction des droits de douane sur des produits comme la viande, le maïs et le riz au-delà de la date limite du 31 décembre 2023.L'inflation du pays s'est établie en moyenne à 6,2 % de janvier à novembre, bien au-dessus de l'objectif de 2 à 4 % fixé par la banque centrale. Son économie a connu une croissance de 5,5 % de janvier à septembre.Les responsables du cabinet impliqués dans le cluster économique se réuniront le 15 décembre pour discuter des hypothèses macroéconomiques. - VNA