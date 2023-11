Bac Lieu (VNA) - Grâce aux efforts de l'ensemble du système politique de la province de Bac Lieu dans le delta du Mékong, la sensibilisation des pêcheurs locaux au respect de la loi s'est considérablement améliorée pour prévenir et lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).Actuellement, Bac Lieu compte plus de 900 bateaux de pêche, principalement dans le district de Dong Hai. Afin de prévenir la pêche INN , le poste de garde-frontière de Ganh Hao, dans le district de Dong Hai, accorde une grande attention à la sensibilisation des réglementations de pêche, au contrôle et à la supervision des activités des navires.Nguyen Trong Han, vice-président du Comité populaire du district de Dong Hai, a déclaré que grâce à la mise en œuvre efficace de mesures, ces dernières années, le respect de la loi par les pêcheurs locaux dans l'exploitation des fruits de la mer s'est nettement amélioré.Il a mentionné que lors des événements de sensibilisation, les pêcheurs reçoivent des informations sur la loi sur la pêche et l'aquaculture de 2017 et la loi sur les garde-côtes vietnamiens 2018, ainsi que sur les réglementations concernant la prévention et la lutte contre la pêche INN.