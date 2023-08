Jakarta (VNA) – La réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN (AFMGM) et les réunions connexes, qui se dérouleront du 22 au 25 août, devraient affirmer un engagement à collaborer pour maintenir la stabilité économique dans la région.

Un aperçu d'un séminaire sur le mécanisme de transition énergétique : mises à jour des pays de l'ASEAN à Jakarta le 23 août. (Photo : VNA)

Les réunions ont réuni les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de neuf pays de l'ASEAN, à savoir l'Indonésie, Brunei, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, ainsi qu'un représentant du Timor Orientale en tant qu'observateur.L'AFMGM est la deuxième réunion après la première tenue à Bali en mars, qui vise à suivre et à mettre à jour les progrès réalisés dans les réalisations économiques prioritaires (PED) et à discuter des questions actuelles préoccupantes pour les pays membres de l'ASEAN.Il se concentrera sur plusieurs programmes principaux, tels que le point sur l'économie mondiale et les risques, les perspectives et les défis économiques régionaux, et le dialogue politique, qui se concentre sur la question du financement des infrastructures et la promotion du financement durable.L'AFMGM devrait approuver une déclaration ministérielle commune qui enregistre le développement de diverses initiatives, accords conjoints et orientations des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales en ce qui concerne les plans d'action et le suivi des divers programmes de coopération discutés lors du Forum de coopération financière de l’ASEAN.Selon le ministère indonésien des Finances, les trois PED dans le cadre de coopération dans le secteur financier comprennent des efforts visant à encourager la reprise et à assurer la stabilité et la résilience financières et économiques (reprise-reconstruction) ; améliorer la connectivité des paiements, encourager la culture et l'inclusion numériques et financières pour soutenir une croissance économique inclusive (économie numérique) et promouvoir le financement de transition pour soutenir la finance durable et une économie verte.La réunion des ministres des Finances et de la Santé de l'ASEAN (AFHMM) se tiendra également à cette occasion.Selon Yogi Rahmayanti, chef du Centre de politique régionale et bilatérale du ministère des Finances, c'est la première fois que l'ASEAN constate la bonne dynamique et la nécessité de se préparer à répondre aux défis sanitaires dans la région.L'AFHMM discutera de l'état du COVID-19, des défis sanitaires, du Fonds de réponse de l'ASEAN, en particulier des déficits financiers dans la lutte contre la pandémie, et suggérera des moyens de combler ces déficits, a-t-elle déclaré. - VNA