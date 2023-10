Photo : AFP/VNA

Kuala Lumpur, 5 octobre (VNA) – La Malaisie a exhorté les pays exportateurs de riz de l'ASEAN à donner la priorité aux exportations intra-blocs en raison des inquiétudes liées à la hausse des prix et aux pénuries d'approvisionnement, ont rapporté les médias locaux.Dans une déclaration du 4 octobre à l'approche de la 45e réunion des ministres de l'Agriculture et des Forêts de l'ASEAN à Kuala Lumpur, le vice-ministre malaisien de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Chan Foong Hin, a appelé les principaux pays fournisseurs de riz de l'ASEAN à donner la priorité aux exportations vers les pays de la région.Chan Foong Hin a également souligné l'importance de l'agriculture et de la foresterie durables pour les moyens de subsistance de millions de personnes dans les pays de l'ASEAN.Les pays sont confrontés aux menaces du changement climatique, de la surpêche, de l'agriculture non durable et du gaspillage alimentaire, a-t-il souligné.Chan Foong Hin a appelé les pays de l'ASEAN à protéger ce secteur, à garantir les moyens de subsistance et les revenus de la population, et à gérer de manière responsable les ressources limitées.Selon le responsable, la Malaisie vise à renforcer les liens avec les partenaires extérieurs, affirmant que l'unité intra-groupe et la minimisation des impacts négatifs des chocs extérieurs sont des facteurs qui contribuent à assurer la stabilité et la prospérité de la région. - VNA