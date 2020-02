Les 16 cas d'infection au SARS-CoV-2 détectés à ce jour au Vietnam sont guéris. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Washington a tenu lundi le 24 février la première session de cette année.



Lors de la réunion, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Ha Kim Ngoc a informé des résultats notables de la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN (AMM Retreat) tenue les 17 et 18 janvier dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa.



Les ambassadeurs des pays de l'ASEAN ont félicité le Vietnam pour l'organisation avec succès de l’AMM Retreat, appréciant le rôle du Vietnam à la présidence de l'ASEAN dans la promotion des initiatives et des efforts communs en vue de régler les questions internationales et régionales, en particulier la résilience à la propagation du COVID-19.



L'ambassadeur Ha Kim Ngoc et les ambassadeurs de l'ASEAN ont discuté de la préparation du sommet spécial ASEAN-États-Unis à Las Vegas prévu à la mi-mars prochain.



Les pays apprécient l’initiative des États-Unis concernant l’organisation d’une réunion entre les dirigeants de la région du Mékong et les États-Unis, ainsi que de nombreuses activités en marge du sommet visant à intensifier les relations bilatérales dans les questions liées au Mékong, à la technologie, à l'énergie, à l'autonomisation des femmes.



Ils ont demandé au Laos, le coordinateur des relations entre l'ASEAN et les États-Unis, de continuer à maintenir un mécanisme d'information étroit avec la partie américaine pour bien se préparer à ce sommet spécial.



À cette occasion, le comité de l'ASEAN à Washington a travaillé avec la secrétaire adjointe par intérim au Commerce international du secrétaire au Commerce, Diane Farrell, et la secrétaire adjointe par intérim pour l'Asie au Département américain du commerce, Laurie Farris.



Mme Diane Farrell a tenu en haute estime le rôle de l'ASEAN dans la structure économique régionale, affirmant la volonté du gouvernement américain de maintenir des relations économiques et commerciales équitables et ouvertes avec des pays, pour le développement et la prospérité au sein de la région.



Le Département américain au Commerce souhaite stimuler la coopération avec l'ASEAN dans l’édification d'un réseau de villes intelligentes, l'harmonisation des normes d'exportation de l'ASEAN vers le marché américain et l'augmentation des investissements de cette région vers les États-Unis, dans le cadre du programme "Select USA". -VNA