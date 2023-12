Le président de l'AN Vuong Dinh Hue prend la parole. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 27 décembre, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a présidé une réunion avec les organes de presse, afin de suggérer et de sélectionner les 10 événements marquants de l'AN en 2023.



Passant en revue les activités marquantes de l'AN au cours de l'année 2023, Vuong Dinh Hue a particulièrement souligné l'accompagnement important des organes de presse, contribuant à accroître la compréhension et le soutien de la population en faveur des décisions de l'AN, ainsi qu'à mettre en pratique rapide des lois, ordonnances et résolutions de l'AN et de son Comité permanent.



La presse a rapidement reflété les pensées et les aspirations des secteurs, des électeurs et du peuple à l'Assemblée nationale. Selon le plus haut législateur, la presse est un canal fiable permettant au peuple de surveiller l'AN.



Il a également annoncé que la sélection des oeuvres primées dans le cadre de la deuxième édition du prix Diên Hông, prix national de la presse sur l'AN et les conseils populaires, avait été terminée et que la cérémonie de remise de ce prix devrait avoir lieu début janvier 2024.



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a appelé les organes de presse à continuer à promouvoir leur rôle en tant que passerelle important entre l'Assemblée nationale et le peuple du pays. -VNA