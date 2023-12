Des ONG étrangères récompensées pour leurs contributions au développement socio-économique. Photo : VNA

Hanoï, 27 décembre (VNA) - Le président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV), Phan Anh Son, a salué les contributions des organisations non gouvernementales (ONG) étrangères en faveur du développement du Vietnam en 2023, lors d'une réunion tenue à Hanoï le 26 décembre.Au nom des bénéficiaires vietnamiens, le responsable a remercié les organisations pour leur précieux soutien et en a distinguées 35 pour leurs contributions exceptionnelles au cours de l'année écoulée.Phan Anh Son a suggéré que les organisations poursuivent le partage d'informations en 2024 et travaillent avec les agences compétentes dans les réformes administratives.En tant qu'organe permanent du Comité pour les Affaires des Organisations non gouvernementales étrangères, la VUFO s'est coordonnée avec les ministères, les agences et les localités pour faciliter les opérations des ONG étrangères, contribuant ainsi au développement socio-économique des localités, du pays en général, a-t-il déclaré.Les représentants des ONG étrangères honorées lors de la réunion ont remercié la VUFO pour son soutien dans la mise en œuvre efficace de leurs projets au Vietnam. - VNA