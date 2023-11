Jakarta, 22 novembre (VNA) – Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN ont publié le 21 novembre une Déclaration commune saluant le récent sommet entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping et soulignant l'importance d'une structure régionale ancrée dans le droit international.

Le président américain Joe Biden (à droite) et le président chinois Xi Jinping se rencontrent en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en Californie, le 15 novembre 2023. (Photo : AFP/VNA)

Dans leur déclaration, ils se sont déclarés encouragés par l'engagement continu des dirigeants américain et chinois, qui se sont rencontrés en Californie le 15 novembre 2023, à maintenir des lignes de communication ouvertes et à gérer les relations entre les deux pays de manière responsable en s'appuyant sur les résultats de la réunion de novembre 2022 à Bali.



La Chine et les États-Unis sont tous deux des partenaires stratégiques intégraux de l’ASEAN. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont salué l'engagement des deux pays envers les principes clés, les valeurs communes et les normes inscrites dans la Charte des Nations Unies, le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), la Déclaration du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) sur les principes pour des relations mutuellement bénéfiques (Principes de Bali) et les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP).



Ils ont affirmé qu'ils partageaient l'intérêt commun de renforcer une architecture régionale ouverte, transparente, résiliente et inclusive ancrée dans le droit international, avec l'ASEAN au centre, guidée par les buts et principes de l'ASEAN et des mécanismes dirigés par l'ASEAN, et d'instaurer la confiance et la confiance entre tous les pays de la région.



Le communiqué indique que l'ASEAN encourage la Chine et les États-Unis, en tant que partenaires de longue date de l'ASEAN, à continuer de soutenir le processus de construction de la communauté de l'ASEAN ainsi que la paix, la stabilité et la prospérité de la région de l'Asie du Sud-Est, sur la base des intérêts et des avantages mutuels.



L'ASEAN est prête à travailler de concert avec la Chine et les États-Unis pour maintenir et promouvoir la région en tant qu'épicentre de croissance en renforçant la résilience face aux défis émergents et aux chocs futurs grâce à l'engagement et à la coopération, et en préservant la paix, la sécurité et le développement dans la région et dans le monde, selon le communiqué. - VNA