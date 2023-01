Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Une délégation du ministère de la Défense, conduite par le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a rendu jeudi 12 janvier à Vientiane une visite de courtoisie au général d’armée Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense.



Cette activité rentrait dans le cadre de la visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh, sa participation à la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam – Laos et à la cérémonie récapitulative de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

Panorama de la rencontre. Photo: qdnd

Le vice-ministre Hoang Xuân Chiên a émis le souhait de voir le ministre lao de la Défense continuer à demander aux agences et unités du ministère lao de la Défense de travailler étroitement avec le ministère vietnamien de la Défense pour mettre en œuvre efficacement le plan de coopération 2023, en mettant l’accent sur l'échange de délégations, la formation de personnel, les échanges de défense entre les zones frontalières.



De son côté, le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, Chansamone Chanyalath, a souligné que face aux évolutions compliquées de la situation mondiale et régionale, les deux ministères de la Défense devraient renforcer la sensibilisation des soldats et des populations aux relations de solidarité particulière entre les deux pays.



Le ministère lao de la Défense travaillera en étroite coordination avec son homologue vietnamien pour mettre en œuvre efficacement leurs contenus de coopération, pour que cette collaboration soit digne d'être l'un des piliers importants des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos. -VNA