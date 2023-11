Hanoi (VNA) - Tous les membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ont hautement apprécié les contributions pratiques et constructives du Vietnam au forum au cours des plus de deux décennies, lors de leur participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2023, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le président Vo Van Thuong (2e rang, 4e à partir de la droite) et d’autres dirigeants lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2023, à San Francisco, aix États-Unis. Photo : VNA

S’adressant à la presse à l’issue du voyage du président Vo Van Thuong aux États-Unis pour participer à cet événement du 14 au 17 novembre à San Francisco, le chef de la diplomatie vietnamienne a déclaré que la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2023 revêtait une importance particulière car elle marquait les 25 ans de l’adhésion du Vietnam à l’APEC. Le président Vo Van Thuong et la délégation vietnamienne de haut rang ont participé aux activités de la semaine et ont contribué pour une part importante à son succès.

Premièrement, le dirigeant vietnamien a soulevé des idées et des propositions visant à répondre aux problèmes urgents de l’économie mondiale, en particulier la nécessité d’un nouvel état d’esprit inclusif, harmonieux et humain.

Il a également donné des suggestions concrètes sur la mission et les tâches de l’APEC dans la nouvelle période pour s’adapter et continuer à remporter du succès. Elles comprenaient le maintien et la consolidation des acquis importants en matière de libéralisation et de facilitation du commerce et des investissements en Asie-Pacifique et dans le monde, la coopération pour construire une région résiliente et des économies résilientes prêtes à relever les défis, et la création d’un cadre de coopération pour aider les économies membres à tirer parti des opportunités de développement et stimuler la croissance.

Ces idées et propositions ont été très appréciées par d’autres dirigeants et le monde des affaires et présentées dans le document de la conférence, ouvrant ainsi de nouvelles directions pour la coopération de l’APEC, a noté le ministre des Affaires étrangères.

Deuxièmement, les économies membres ont exprimé leur soutien à la proposition du Vietnam d’accueillir l’APEC en 2027. Dans un contexte de développement complexe dans le monde et dans la région, cette proposition a affirmé l’engagement du Vietnam envers le multilatéralisme, la région Asie-Pacifique en général et l’APEC en particulier.

Cela reflète également la détermination du pays à mettre en œuvre une politique d’intégration proactive, active, globale et intensive dans le monde, et à être un ami, un partenaire digne de confiance et un membre responsable de la communauté internationale, aidant à mener à bien la résolution du 13e Congrès national du Parti.

Tous les membres de l’APEC ont apprécié les contributions très pratiques et constructives du Vietnam à l’APEC au cours des deux dernières décennies et ont affirmé leur confiance dans sa présidence de l’APEC en 2027, a poursuivi Bui Thanh Son.

Troisièmement, les représentants des ministères et secteurs vietnamiens ont activement participé et coordonné avec les États-Unis et d’autres membres du pays hôte lors de la préparation et des discussions au cours de la semaine afin de générer les meilleurs résultats possibles pour tous les membres, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le président Vo Van Thuong a participé à de nombreuses réunions avec les dirigeants d’autres économies de l’APEC et des invités. Lors de ces événements, les dirigeants et les invités de l’APEC ont hautement apprécié la stature et le rôle du Vietnam et ont convenu d’intensifier les visites mutuelles, de renforcer la coopération dans les domaines aussi divers que la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, la science, la technologie, l’éducation, la formation, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, et se soutenir mutuellement lors des forums régionaux et internationaux.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Concernant les activités bilatérales avec les États-Unis, le président Vo Van Thuong a rencontré son homologue américain Joe Biden, l’envoyé spécial du président pour le climat John Kerry, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et l’adjointe au maire de Los Angeles Erin Bromaghim.

Il a reçu certaines grandes entreprises américaines telles que Boeing et Apple, a prononcé un discours au Conseil des relations étrangères, s’est adressé à une table ronde sur la haute technologie reliant les localités vietnamiennes et les entreprises américaines et a visité l’hôpital de l’Université de Stanford. Il a également rendu visite à une famille d’expatriés vietnamiens et rencontré des responsables des organes de représentation diplomatique du Vietnam aux États-Unis.

Le discours du chef de l’État vietnamien sur la situation mondiale, la politique extérieure du Vietnam et les relations Vietnam-États-Unis au Conseil des relations étrangères a été hautement apprécié de la part des États-Unis, selon le ministre des Affaires étrangères.

Lors de ces activités, les deux parties ont convenu de déployer des efforts pour continuer à mettre en œuvre les accords conclus entre les dirigeants des deux pays lors de la récente visite d’État au Vietnam du président américain Biden à l’invitation du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et de la déclaration commune sur l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral.

Les deux parties ont convenu de se concentrer sur l’économie, le commerce et l’investissement, les États-Unis accordant bientôt le statut d’économie de marché au Vietnam ; considérer la science, la technologie et l’innovation comme des domaines de coopération de percée; de poursuivre la coopération en matière d’éducation et de formation, y compris la formation des ressources humaines de qualité ; et de travailler ensemble dans la réponse aux changements climatiques.

Les entreprises américaines ont continué à manifester leur grand intérêt pour le marché vietnamien et se sont engagées à continuer à développer leurs investissements et leurs activités commerciales au Vietnam, en particulier dans les domaines de la haute technologie, des infrastructures et de l’énergie. Elles ont également exprimé leur volonté d’aider le pays à former une main-d’œuvre compétente au service de la transformation numérique et de la transition verte, a-t-il noté.

Le responsable a affirmé que le voyage du président Vo Van Thuong et de la délégation vietnamienne de haut rang pour assister à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et aux activités bilatérales aux États-Unis était un succès et constituait une mesure pratique pour mettre en œuvre la politique extérieure élaborée lors du 13e Congrès national du Parti.

À travers les remarques et les activités du chef de l’État, le Vietnam a transmis des messages importants sur son point de vue et son approche face aux défis auxquels le monde et la région sont confrontés, ainsi que sur la mise en œuvre de sa politique extérieure.

Parallèlement, l’organisation de l’APEC pour la troisième fois, en 2027, démontrera une fois de plus la vision stratégique du pays sur la région Asie-Pacifique et constituera également une illustration frappante de la confiance des membres de l’APEC et de la communauté internationale dans le rôle et la stature du Vietnam sur la scène internationale, a-t-il conclu. - VNA