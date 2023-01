Logo gagnant du concours . Photo: comité d'organisation

Hanoi (VNA) – La cérémonie de remise des prix du concours de création de logo intitulé "50-10" à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Singapour a eu lieu à la fois en présentiel et en ligne jeudi 19 janvier à Hanoi.



Elle a été organisée par l’Association d’amitié Vietnam-Singapour de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’ambassade de Singapour au Vietnam. Il s’agit d’un événement important, ouvrant une série d’événements célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays en 2023.



Selon l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, le comité d’organisation a reçu de nombreuses oeuvres créatives et uniques, démontrant l’esprit des bonnes relations entre les deux pays.



Le logo gagnant sera utilisé par l’ambassade de Singapour au Vietnam, l’ambassade du Vietnam à Singapour, le Réseau mondial de Singapour (SGN), et leurs partenaires lors d’événements célébrant le 50e anniversaire de la coopération entre les deux pays.



Le logo de l’étudiante Lê Thanh Hông, de l’Ecole polytechnique de Singapour, a été choisi comme le logo gagnant du concours. Le lauréat a obtenue une prime de 300 dollars singapouriens.



En outre, le jury a décerné deux deuxièmes prix d’une valeur unitaire de 100 dollars singapouriens et trois prix votés par le public, d’une valeur unitaire de 50 dollars singapouriens. –VNA