Hanoi (VNA) – L’Autorité des sports du Vietnam, la Télévision par câble du Vietnam (VTVCab) et Vietcontent Sports ont organisé dans la soirée de mercredi 16 janvier le gala des Prix de la Coupe de la Victoire, considérée comme l’Oscar du sport vietnamien, honorant les meilleurs athlètes, équipes et entraîneurs du pays de 2023.

La 7e édition décerne des prix dans 11 catégories, que sont les athlètes masculin et féminin de l’année, le jeune athlète de l’année, l’entraîneur de l’année, l’équipe de l’année, les coéquipiers de l’année, l’athlète préféré de l’année, l’athlète handicapé de l’année, le meilleur moment sportif de l’année, le prix d’accomplissement de carrière, et l’expert étranger de l’année.Le gala de remise des prix de la Coupe de la Victoire non seulement honore les entraîneurs, les athlètes, les équipes excellents de 2023 mais aussi contribue à promouvoir le mouvement d’émulation et à créer un élan pour la mise en œuvre des tâches importantes du sport vietnamien en vue de la 78e Journée traditionnelle du sport vietnamien (27 mars 1946-2024), a déclaré le directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, Dang Hà Viêt, chef du comité d’organisation.

L’équipe féminine de football mise à l'honneur. Photo: VNA



En 2023, le sport vietnamien a vécu une année spéciale en concurrant pour la première fois de son histoire à la fois aux Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games) et aux Jeux d’Asie (ASIAD).Le Vietnam a paradé en tête du classement général des SEA Games 32, marquant son deuxième règne consécutif et son premier lors des SEA Games organisés à l’étranger. Le pays a également atteint son cible aux ASIAD 19 avec trois médailles d’or, cinq d’argent et 19 de bronze. Le Vietnam a remporté une médaille d’or, dix d’argent, neuf de bronze aux ASIAN Para Games 4, et la troisième place aux ASEAN Para Games 12 avec 66 médailles d’or.Selon les résultats du vote, le tireur Pham Quang Huy qui a décroché la première médaille d’or pour le sport vietnamien aux ASIAD 19, a été élu athlète masculin de l’année. Le titre d’entraîneur étranger de l’année est revenu à l’expert Park Chung Gun, l’entraîneur en chef de l’équipe vietnamienne de tir sportif.La volleyeuse Trân Thi Thanh Thuy a fait coup double en raflant les titres d’athlète féminin de l’année et d’athlète préférée de l’année. L’équipe de volley-ball a été élue l’équipe de l’année, et son entraîneur Nguyên Tuân Kiêt, l’entraîneur de l’année.Dans la catégorie Coéquipiers de l’année, le prix est attribué à l’équipe féminine de foot-bag pour ses performances obtenues lors des compétitions internationales, asiatiques, des SEA Games et des ASIAD 19. L’athlète Trân Thi Ngoc Yên a été honorée en tant que jeune athlète de l’année.L’haltérophile Lê Van Công a recu le titre d’athlète handicapé de l’année pour la troisième fois. L’ancien directeur général de l’Autorité des sports du Vietnam Lê Buu s’est vu décerner le prix d’accomplissement de carrière.En 2023, l’équipe féminine de football s’est qualifiée pour la première fois à la Coupe du monde féminine. Lors de son entrée en lice, contre les tenantes américaines en Nouvelle-Zélande, l’hymne national du Vietnam a retenti pour la première fois à la Coupe du monde féminine, marquant le meilleur moment sportif de l’année. – VNA