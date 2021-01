Le 13e Congrès national du PCV s'est ouvert le 26 janvier à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – A l’occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le journal PathetLao de l'Agence de presse laotienne KPL a publié en première page un article intitulé "Félicitations au 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam".

L'article a énoncé que ce Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) était un événement politique important pour le Parti, l'État et le peuple du Vietnam, marquant un jalon du fort développement de la révolution vietnamienne dans la nouvelle période.

Selon l’article, ces 35 dernières années, sous la direction du PCV, le Vietnam a assuré une politique stable; a maintenu la sureté et la sécurité de l’ordre social; et a registré une croissance économique continue. Son rôle et sa position sur la scène internationale et régionale ont été de plus en plus renforcés, a-t-il décrit.

En particulier, au cours de la période écoulée, le Parti et le gouvernement vietnamiens ont réalisé de grandes réalisations dans le domaine du développement socioéconomique tout en prévenant la propagation de la pandémie de COVID-19 et luttant contre les catastrophes naturelles.

Le journal du KPL a affirmé que l'État et le peuple du Laos continueront de coopérer avec le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour protéger, préserver et promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Félicitant le 13e Congrès national du Parti, les médias de la République tchèque ont rédigé une série d'articles appréciant hautement les réalisations exceptionnelles du Vietnam ces dernières années ainsi que le bon développement de l'amitié traditionnelle entre la République tchèque et le Vietnam, qui souligne le rôle important de la communauté vietnamienne en République tchèque.

Le journal halonoviny.cz a publié le 25 janvier un article intitulé "13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam: attentes de développement du Vietnam", qui a souligné que le 13e Congrès national du Parti était l'un des événements politiques les plus importants du Vietnam en 2021.

L'article a souligné que l'une des tâches clés du 13e Congrès national du Parti est de définir la direction de la politique intérieure et étrangère du Vietnam.

Notamment, l'article souligne l'importance ainsi qu'une base solide pour le développement des relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment à travers la visite du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc en République tchèque le 4 mai 2019.

Pendant ce temps, le 24 janvier, la page parlamentnilisty.cz a publié le 24 janvier un article intitulé "Impressions devant le développement économique du Vietnam", disant que le 13e Congrès national du Parti était l'un des événements attirant l'attention de l'opinion publique mondiale. Selon l’article, le Vietnam est connu comme une économie dynamique, avec une croissance économique élevée et une position croissante sur la scène internationale.

Selon l'article, au cours des 35 dernières années, l'économie du Vietnam a atteint un taux de croissance impressionnant.

L'article a également souligné que le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations importantes en termes de bien-être social et d'assurance de la sécurité sociale. -VNA