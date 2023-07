La direction du typhon Talim . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A 04h00 le 18 juillet, Talim, le premier typhon à frapper le Vietnam cette année, se trouvait à environ 140 km à l'est-sud-est de Mong Cai, province septentrionale de Quang Ninh, avec les vents maximum de 89 à 117 km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.



Le Centre prévoit que vers 04h00 le 19 juillet, le typhon se déplacerait vers l’Ouest-Nord-Ouest à une vitesse d'environ 20 à 25 km/h, avant de toucher le continent et s’affaiblir.



Le 18 juillet, la capitale, Hanoï, connaîtra des pluies modérées et fortes, avec des orages dans plusieurs zones.



Le vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong , Nguyen Duc Tho (premier, à gauche), examine la prévention du typhon Talim. Photo : VNA

Pour se préparer au typhon, la ville portuaire de Hai Phong, au Nord, a élaboré des plans de prévention des inondations pour plus de 29.100 ha de riz et 5.500 ha de cultures maraîchères. Elle a également préparé plus de 1.200 véhicules, 285 bateaux et canoës, et 1.500 tonnes de nourriture, etc. Environ 9.000 habitants des zones à haut risque avaient été évacués avant 07h00 le 18 juillet.



De leur côté, les autorités de la province septentrionale de Ha Nam ont envoyé une dépêche aux chefs des départements et d'agences, aux présidents des Comités populaires de niveau de district, au Comité directeur provincial pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et la recherche et le sauvetage, ainsi qu'aux directeurs des entreprises opérant dans l'irrigation, l'environnement urbain et l'électricité, leur demandant de se concentrer sur la préparation contre le typhon Talim. -VNA