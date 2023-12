Diên Biên (VNA) – Une délégation de Qushui, à Jiangcheng, dans la province chinoise du Yunnan effectue une visite dans le district de Muong Nhe, dans la province montagneuse septentrionale de Diên Biên.

La délégation de Qushui et les communes de Sen Thuong et Sin Thau, district de Muong Nhe, province de Diên Biên, signent un accord de coopération transfrontalière, à Diên Biên, le 11 décembre. Photo : VNA

Des responsables des communes de Sen Thuong et Sin Thau se sont entretenus le 11 décembre avec la délégation pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération transfrontalière entre les deux parties depuis 2020.En conséquence, les deux parties ont activement partagé des informations sur la pandémie de Covid-19 et se sont coordonnées pour empêcher les entrées et sorties illégales et la contrebande. Ils ont également coopéré pour rouvrir le poste frontière d'A Pa Chai (Vietnam) - Longfu (Chine) en août 2023.Les deux parties sont parvenues à un consensus sur la poursuite de leur collaboration pour donner des conseils à leurs supérieurs concernant la modernisation du poste frontière d'A Pa Chai-Longfu en postes frontières, tout en créant des conditions favorables pour que les personnes vivant le long de la frontière puissent voyager, faire du commerce et transporter des personnes. -activités d'échange entre personnes.Les parties renforceront également leurs efforts d'éducation pour sensibiliser la population locale aux réglementations juridiques dans les zones frontalières et continueront à partager leurs expériences à travers des entretiens périodiques tous les six mois.Les délégués se sont ensuite engagés dans des activités d'échange culturel avec la population locale. – VNA