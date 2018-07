Photo: baobacgiang



Hanoi (VNA) - Les litchis de la province de Bac Giang (au Nord) ont été expédiés vers une trentaine de pays et de territoires pour un volume total de 87.400 tonnes et une valeur de 153 millions de dollars.



Selon le département provincial de l’Industrie et du Commerce de Bac Giang, jusqu’au 6 juillet, la province a vendu 211 600 tonnes de litchis.



La Chine fut le premier importateur avec 86.400 tonnes et pour une valeur de 151,2 millions de dollars.



Les autres marchés (France, Allemagne, Pays-Bas, Russie, États-Unis, Canada, Japon, République de Corée, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Australie, etc.) ont acheté environ 1 000 tonnes, pour une valeur de 1,8 million de dollars.



En moyenne, les prix de litchis varient entre 16.000 et 18.000 dôngs le kilo. -NDEL/VNA