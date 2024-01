Bên Tre (VNA) – A moins d’un mois du Nouvel An lunaire du Dragon, les horticulteurs dans le disctrict de Cho Lach, provinde de Bên Tre (delta du Mékong) s’affairent pour préparer au mieux la saison la plus importante de l’année.

Pour cette nouvelle année, les horticulteurs à Cho Lach, dans la province de Bên Tre, proposent des kumquats taillés en forme de dragon. On vous laisse deviner pourquoi. Photo: VNA

Dans les jardins, les kumquats se sentent des fourmis dans les racines. Sculptés en forme de cet animal, ces arbres rituels sont recherchés par les consommateurs qui souhaitent les exposer pour accueillir le Têt traditionnel ou les offrir en cadeau.Avec 12 ans de culture de plantes ornementales, la famille de Trân Van Ninh de la commune de Hung Khanh Trung B, district de Cho Lach, a produit 25 paires de kumquats en forme de dragon pour approvisionner le marché à l’occasion du Têt.L’horticulteur a déclaré que la fabrication de ce type de produit est très élaborée et comporte de nombreuses étapes. En moyenne, une personne peut fabriquer deux petits arbres par jour. Quant aux plus gros, il faut trois personnes pour en fabriquer un chaque jour.Les prix des kumquats ornementaux arrangés en forme de dragon vendus aux commerçants varient de 2 à 4 millions de dôngs (81,58 à 163,17 dollars) la paire.Le cultivateur de kumquats Nguyên Duy Tân, domicilé également dans le district de Cho Lach, a fait savoir qu’il fallait 7 à 8 mois à partir du stade de greffe pour fabriquer des kumquats en forme de dragon.Cette année, en plus de vendre aux commerçants, de nombreux jardiniers ont activement présenté leurs produits sur les canaux de commerce électronique et sur les réseaux sociaux.Selon le Département de l’agriculture et du développement rural de la province de Bên Tre, ces dernières années, la culture et le commerce de plantes ornementales n’a cessé de se développer en termes de nombre de ménages et d’offre sur le marché.À ce jour, Bên Tre compte 7.907 ménages produisant et commercialisant des plantes ornementales, dont 6.421 dans le district de Cho Lach.Chaque année, la province approvisionne le marché avec 10 à 12 millions de produits ornementaux de toutes sortes, principalement des abricotiers, des bougainvilliers et des arbres en forme d’animaux. - VNA