Des visiteurs aux Journées culturelles du Sri Lanka à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les journées culturelles du Sri Lanka à Hanoï ont débuté vendredi 27 avril au Musée des femmes vietnamiennes, sis au 36 rue Ly Thuong Kiet.

Cet événement de trois jours est inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de l'indépendance du Sri Lanka et du 48e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

La cérémonie d’ouverture a été honorée de la présence du président du Parlement du Sri Lanka, Karu Jayasuriya ; de l’ambassadrice du Sri Lanka au Vietnam, Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake ; de diplomates étrangers ; de représentants de différents ministères et organes vietnamiens, ainsi que ceux de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï.

L’ambassadrice Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake a déclaré que les journées culturelles du Sri Lanka au Vietnam présenteraient au public vietnamien de beaux traits culturels de son pays, et permettraient aux entreprises des deux pays de se rencontrer et de discuter des opportunités de coopération.

Nguyen Van Thao, représentant du ministère vietnamien des Affaires étrangères, s’est réjoui du développement des relations d’amitié et de coopération dans divers domaines entre le Vietnam et le Sri Lanka ces derniers temps, notamment dans l’économie, le commerce, la défense, la culture, l’éducation et l’agriculture…

Il s’est déclaré convaincu que cet événement contribuerait à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Il s'agit de la première fois que cette manifestation est organisée au Vietnam. Elle est placée sous les auspices de l'ambassade du Sri Lanka, du Musée des femmes vietnamiennes et de l’Association des petites et moyennes entreprises vietnamiennes de Hanoï.

Au programme: présentation de peintures et esquisses d'artistes sri-lankais sur leur pays, de l'artisanat et de la gastronomie du Sri Lanka, exposition de photos sur les relations bilatérales… -VNA