Séance de travail entre des délégués de l'UJCH de Ho Chi Minh-Ville et du Corps national des cadets indiens Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La secrétaire adjointe de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh (UJCH) de Ho Chi Minh-Ville, Trinh Thi Hien Tran, a eu le 28 août une séance de travail avec une délégation du Corps national des cadets indiens dirigée par le général de brigade Saikat Roy.Les deux parties se sont informées des activités de jeunesse et des campagnes volontaires dans leurs pays respectifs, ainsi que des programmes d'échange avec les pays de la région et du monde.Selon Trinh Thi Hien Tran, Ho Chi Minh-Ville espère davantage d'échanges entre les jeunes locaux et le Corps national des cadets indiens, afin de renforcer leur solidarité et leur amitié.Pour sa part, Saikat Roy a fait savoir que le Corps national des cadets indiens rassemblait des jeunes âgés de 14 à 24 ans, divisés en groupes pour effectuer des activités bénévoles comme l'exige le gouvernement.