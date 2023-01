Tokyo (VNA) – A l’approche du Nouvel an lunaire, la communauté vietnamienne au Japon, en particulier des jeunes et des étudiants, est très heureuse que l'économie vietnamienne se redresse fortement post-pandémie, grâce aux bonnes décisions du Parti, de l’État et du gouvernement.

Ils s'attendent à ce qu'au cours de la nouvelle année, le pays se développe régulièrement et que la communauté vietnamienne au Japon se renforce.

Nguyên Hông Son, responsable du comité de liaison chargé d'établir l'Union des associations vietnamiennes au Japon, a déclaré être très heureux que l'économie vietnamienne ait connu la croissance la plus rapide des 10 dernières années.

Maintenant, toutes les activités socio-économiques du pays sont revenues à la normale, démontrant que des solutions très drastiques menées par le Parti, l'État comme le gouvernement ont eu des effets positifs, a dit Nguyên Hông Son.

Nguyên Dinh Nam, président de l'Association des jeunes et des étudiants du Vietnam au Japon (VYSA). Photo: VNA

Partageant la même estimation, Nguyên Dinh Nam, président de l'Association des jeunes et des étudiants du Vietnam au Japon (VYSA), a confié : « Je suis très heureux que l'année écoulée, malgré de nombreuses difficultés, sous la direction du Parti et de l'État, nous avons atteint le taux de croissance économique le plus élevé de la dernière décennie. En 2023, je m'attends à ce que le pays continue à se développer et à améliorer sa position sur la scène internationale. Les Vietnamiens des 5 continents s'uniront et se tourneront vers la Patrie ».

Nguyen Huu Manh Khoi, membre de KURROCK - le premier groupe de rock vietnamien au Japon, a partagé sa joie de voir que l'économie vietnamienne est presque revenue à la normale. Les vols entre le Vietnam et le Japon augmentent progressivement. "J'espère vivement que l'économie vietnamienne se développera de plus en plus et contribuera davantage au développement économique mondial."

A l'occasion de la nouvelle année, ces jeunes ont exprimé le souhait de voir le pays se développer fortement et la communauté vietnamienne au Japon s'unir toujours, être une communauté forte, contribuant au développement commun des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. -VNA