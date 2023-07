Lors du séminaire. Photo : VNA

Hanoï, 19 juillet (VNA) - Un séminaire s'est tenu le 18 juillet à Hanoï entre une délégation du Comité de la jeunesse militaire du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam (APV) et une délégation de l'Armée populaire lao participant à un cours de formation sur les affaires de la jeunesse au Vietnam.Lors de l'événement, les deux délégations se sont concentrées sur l'échange de mesures visant à promouvoir la jeunesse dans l'armée de chaque pays et de solutions pour promouvoir davantage les échanges et la coopération dans divers domaines.Le lieutenant-colonel Tran Huu Dung, chef adjoint du Comité de la jeunesse militaire, a déclaré que les deux parties avaient eu de nombreux échanges entre jeunes officiers.Le Comité militaire de la jeunesse du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam et le Bureau des affaires de la jeunesse du Département général de la politique de l'Armée populaire lao organisent chaque année des cours de formation pour partager leurs expériences dans les affaires professionnelles et de jeunesse.Le lieutenant-colonel Bounmixay Khamphachan du Bureau des affaires de la jeunesse de l'Armée populaire lao a fait l'éloge des activités de coordination entre les deux armées en général et la jeunesse militaire des deux pays en particulier, reflétant ainsi l'amitié et la solidarité traditionnelles. Les activités de formation ont aidé de nombreux jeunes officiers de l'Armée populaire lao à grandir au cours de leur processus de travail, a-t-il ajouté.Les chefs des deux délégations ont affirmé que les relations de défense ont toujours été l'un des piliers importants et des points positifs de la relation Vietnam-Laos.Exprimant leur conviction que la relation spéciale entre les deux pays sera de plus en plus préservée et entretenue, ils ont déclaré que les jeunes officiers des deux armées souhaitent apporter leur jeunesse aux côtés du peuple et des armées des deux pays pour mettre en œuvre avec succès les objectifs que chaque pays a choisi et promouvoir davantage le rôle et la position des deux pays sur la scène internationale. - VNA