Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les jeunes militaires doivent représenter le caractère et l’intelligence de la jeunesse vietnamienne dans la nouvelle ère, a déclaré le président vietnamien Vo Van Thuong, lors de la cérémonie tenue mercredi 16 mars à Hanoi pour honorer les jeunes figures exemplaires et prometteuses de l’Armée populaire du Vietnam 2022.

Cette cérémonie a été organisée par la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense. 10 jeunes figures exemplaires et 43 jeunes figures prometteuses de l’armée populaire du Vietnam ont été choisis.

Le président vietnamien Vo Van Thuong lors de la cérémonie. Photo: VNA



Louant les résultats obtenus par les jeunes figures exemplaires et prometteuses de l’Armée populaire du Vietnam, le président Vo Van Thuong a demandé les jeunes de l’Armée de bien saisir la valeur de la paix et de la réunification nationale, d’être conscients plus profondément de la responsabilité de protéger la Patrie, plus déterminés à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Patrie, pour être dignes de l’image du soldat de l’Oncle Hô.

Les jeunes de l’Armée doivent affirmer leur loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple vietnamiens, être actifs et proactifs dans l’étude, la formation, la recherche scientifique, l’application des progrès scientifiques et technologiques dans le domaine militaire, la maîtrise des armes et de l’équipement technique, en vue d’accomplir toutes les missions confiées, a souligné le dirigeant vietnamien.

Le président Vo Van Thuong et des délégués. photo: VNA



Il les a exhortés à participer activement aux programmes de la sécurité sociale, de l’édification de la Nouvelle ruralité, de l’édification de la vie culturelle dans les zones résidentielles, de prévention des catastrophes naturelles, à lutte activement contre l’évolution pacifique des forces hostiles... -VNA