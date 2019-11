Hanoi, 27 novembre (VNA) - Lors de la cérémonie de lancement du concours "Etudes sur le Parti communiste du Vietnam", le secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh-Ville (UJCH) pour Hanoi, a affirmé que la jeunesse de la capitale était "déterminée à construire et à protéger le Parti et le régime".





Lors de la cérémonie de lancement du concours "Etudes sur le Parti communiste du Vietnam". Photo: VNA

Le 24 novembre à Hanoi, le Comité permanant de l’UJCH pour Hanoi a organisé la cérémonie de lancement du concours en ligne "Etudes sur le Parti communiste du Vietnam", de distinction des idées innovantes en 2019.



Il s’agit d’une activité pratique des jeunes de la capitale pour célébrer le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le Congrès du Parti des échelons de Hanoi et le 13e Congrès national du Parti, prévus en 2020.



Lors de la cérémonie, M. Nguyen Ngoc Viet a déclaré que le concours en ligne "Etudes sur le Parti communiste du Vietnam" aide tous les cadres, membres du syndicat et jeunes de la capitale à comprendre et à être fiers de la tradition historique glorieuse du Parti communiste du Vietnam, fondée, dirigée et formée par le président Ho Chi Minh.





Les jeunes de la capitale à la cérémonie. Photo: Dantri

Grâce au concours, les jeunes peuvent connaître les réalisations économiques, politiques, socioculturelles, de sécurité et de défense du pays au cours de ces 90 dernières années, sous la direction du Parti, des personnalités historiques et des dirigeants révolutionnaires.



A cette occasion, l’UJCH pour Hanoi a également distingué 15 collectifs et 6 individus ayant eu de nombreuses idées innovantes pour le développement de la capitale et du pays. Selon le Comité d’organisation, en 2019, le concours a attiré des milliers d’idées innovantes dans divers domaines. - CPV/VNA