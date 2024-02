Hanoï (VNA) – De nombreuses coutumes vietnamiennes pour le Nouvel An lunaire sont restées intactes au fil du temps, grâce à leurs belles valeurs qui ont influencé de nombreuses générations vietnamiennes. De nos jours, de nombreux jeunes de Hanoï célèbrent le Têt à leur manière tout en conservant l'identité traditionnelle.



Les coutumes traditionnelles unissent les membres de la famille



A l’occasion du Têt, de nombreux jeunes préparent de la confiture ou des bonbons ou d’autres plats, créant ainsi des activités communes pour tous les membres de la famille.



La jeune fille Nguyen Thi Thom (21 ans, commune de Lien Ha, district de Dan Phuong, Hanoï) partage : « J'aime beaucoup les activités familiales, mais les membres de ma famille n'ont pas toujours le temps pour se réunir, sauf au Têt ».

De la confiture de noix de coco aux couleurs colorées préparée par Nguyen Thi Thom pour le Têt. Photo : NVCC



« Depuis 2 ou 3 ans, je prépare toujours moi-même de la confiture du Têt pour ma famille et en offrir aux proches », dit-elle, racontant que « tout le monde dans la famille aide aussi, donc ce n'est pas trop difficile ».



« Chaque fois que je finis de cuire un lot de gâteaux ou de faire de la confiture, un arôme agréable se répand dans toute la maison. Ensuite, les membres s'affrontent pour essayer de nouveaux plats et vanter leurs délices. J'ai l'impression de pouvoir célébrer le Têt un mois à l'avance », se réjouit Nguyen Thi Thom.

Modernité et Traditions



Nguyen Anh Tuan (27 ans, dans le district de Hoang Mai, Hanoï) choisit d’apporter de la créativité et de la modernité à son argent porte-bonheur du Têt.



« De nos jours, le Têt n'est plus aussi sophistiqué, il y a eu des changements en fonction des circonstances et des époques, mais l'argent porte-bonheur est définitivement quelque chose que tout le monde aime », estime-t-il.



« J'ai conçu mes propres étrennes avec des éléments de fleurs d'abricot, de pêcher et de faces de tambour en bronze », affirme-t-il.



La génération Z est la génération née et élevée avec le développement d'Internet. De nombreux jeunes choisissent de célébrer le Têt dans un style moderne tout en chérissant le Têt à leur manière.



Actuellement, sur les réseaux sociaux, il existe de nombreux vendeurs prestigieux de nourriture, de confiture et d'aliments transformés, aidant les gens occupés à faire facilement leurs emplettes du Têt.



En tant que personne occupée, Do Thi Anh Thu (Cau Giay, Hanoï) préfère faire ses achats du Têt dans les magasins en ligne pour gagner du temps.



« Cela m'aide également à passer plus de temps avec ma famille », raconte-elle.



« Je pense que la société change chaque jour, il ne faut pas limiter la célébration du Têt à une formule commune, l'essentiel est de préserver la beauté traditionnelle des Vietnamiens », ajoute-elle.



Dans la vie moderne, le Têt traditionnel apparaît sous de nombreuses formes grâce à la nouvelle pensée des jeunes, qui chérissent toujours les valeurs traditionnelles et souhaitent les préserver et les promouvoir partout.-VNA