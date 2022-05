Photo d'illustration : VNA



Binh Duong (VNA) - Selon le Comité de gestion des parcs industriels de la province de Binh Duong (Sud), entre janvier et avril, les parcs industriels ont attiré plus de 9.200 milliards de dongs (404,8 millions de dollars) des investissements domestiques, soit une augmentation de plus de 5 fois par rapport à l'année précédente.

En même temps, les entrées des investissements directs étrangers (IDE) dans les parcs industriels se sont élevés à 1,8 milliard de dollars, soit 4 fois supérieur à la même période de 2021.

A présent, la province compte plus de 3.014 projets d'investissement en vigueur, dont 2.340 projets d'IDE avec un fonds de 28 milliards de dollars versés dans le secteur manufacturier qui se redresse rapidement.

Concrètement, la sarl Nitto Denko Vietnam, spécialisée dans la production de composants électroniques, a augmenté son capital de 99 millions de dollars ; la sarl de confection Accasette dans le parc industriel de Song Than 3 a augmenté son capital de 14 millions dollars ; la sarl Sai Gon Stec a investi dans la production des composants électroniques 718 milliards de dong...

Les résultats ci-dessus montrent un rétablissement des activités d’entreprise après la maîtrise de la pandémie de COVID-19, a estimé Nguyen Thanh Nhan, directeur adjoint du Comité de gestion des parcs industriels de la province de Binh Duong. -VNA