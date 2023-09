Lors de l'atelier. Photo : VNA

Hanoï, 8 septembre (VNA) – L'investissement étranger s'est révélé être un secteur économique dynamique, avec une contribution significative à la croissance de l'économie nationale ainsi qu'à son intégration dans le monde, a-t-on appris récemment lors d'un atelier à Hanoï.L'événement a été organisé conjointement le 7 septembre par le ministère des Sciences et des Technologies et le ministère du Plan et de l'Investissement pour marquer 35 ans d'attraction des investissements étrangers au Vietnam.Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Duy Dong a souligné les impacts positifs des investissements étrangers sur la réforme des institutions économiques et l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'appareil d'État, ainsi que de la réputation et de la position du Vietnam sur la scène internationale.Le responsable a cité des statistiques montrant que le Vietnam dénombre 38.084 projets d'investissement étranger opérationnels, avec un capital social total de 453,26 milliards de dollars, dont près de 287,1 milliards de dollars décaissés.Au cours des huit premiers mois de cette année, le pays a attiré 1.924 nouveaux projets, tandis que 830 autres ont rajuster leur capital d'investissement, et 22.268 transactions d'apport en capital pour l'achat d'actions ont été enregistrées au cours de cette période, pour une valeur combinée de près de 18,15 milliards de dollars.Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Le Xuan Dinh, a qualifié les investissements étrangers de point brillant depuis que le Vietnam a lancé sa politique de réformes en 1986, ajoutant que cette source de capitaux avait contribué à renforcer la compétitivité de l'économie nationale, à générer des emplois et à augmenter les recettes budgétaires de l'État.Le responsable a noté une série de politiques adoptées par le Parti et l'État pour stimuler les investissements directs étrangers (IDE) et améliorer leur efficacité.Le Vietnam considère la science, la technologie et l'innovation comme des percées stratégiques, a déclaré Tran Duy Dong, soulignant les résultats positifs enregistrés par le pays en matière d'attraction des investissements étrangers dans ces secteurs, avec la présence de géants technologiques tels qu'Intel et Samsung.Cependant, des limites subsistent dans le transfert de technologies, a déclaré Dang Dinh Tung, directeur adjoint du Département d'évaluation, d'examen et d'évaluation des technologies du ministère, précisant que bien qu'il y ait eu 400 accords de transfert de technologies par des entreprises d'IDE enregistrés au Vietnam entre juillet 2018 et fin 2018, en 2022, elles n’étaient que dans la relation mère-filiale, sans effets sur les autres.Selon le ministère des Sciences et Technologies, parmi la centaine de groupes multinationaux investissant dans le pays, seuls Samsung et LG de la République de Corée ont construit, à Hanoï, des centres de recherche et développement (R&D).Tran Duy Dong a souligné que la pression concurrentielle des entreprises d'IDE a incité les entreprises nationales à augmenter leur productivité et à moderniser leurs technologies, afin de mieux s'adapter à la mondialisation.Cependant, les entreprises vietnamiennes n'ont pas encore été en mesure d'absorber les technologies des entreprises d'IDE, a-t-il déclaré, proposant des politiques et mécanismes pour mieux relier les entreprises nationales et étrangères, au bénéfice du développement de la sous-traitance industrielle et de la connectivité dans les chaînes d'approvisionnement .Dans le même temps, les entreprises nationales doivent rechercher elles-mêmes des canaux de transfert de technologies, a-t-il déclaré. - VNA