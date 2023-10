Hanoï (VNA) - Les investissements directs étrangers se sont avérés êtreun secteur économique dynamique, apportant une contribution significative à la croissance de l’économie du Vietnam ainsi qu’à son intégration dans le monde.



Après 35 ans d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), le Vietnam compte désormais 38.084 projets opérationnels, avec un capital social total de 453,26 milliards d’USD, dont près de 287,1 milliards décaissés. Les IDE sont considérés comme un point fort depuis que le Vietnam a lancé sa politique de Renouveau en 1986. Cette source de capitaux a contribué à renforcer la compétitivité de l’économie nationale, à générer des emplois et à augmenter les recettes budgétaires de l’État.

Malgré un contexte économique mondial défavorable, les IDE au Vietnam restent positifs. Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Duy Dông, a souligné les impacts positifs des investissements étrangers sur la réforme des institutions économiques, l’amélioration de l’environnement des affaires, la modernisation de l’appareil d’État, ainsi que la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.



Entre janvier et août 2023, le pays a attiré 1.924 nouveaux projets, tandis que 830 autres ont ajusté leur capital. De plus, 22.268 transactions d’apport en capital pour l’achat d’actions ont été enregistrées au cours de cette période, pour une valeur combinée de près de 18,15 milliards d’USD.



Renforcer la connectivité



Le Vietnam considère la science, la technologie et l’innovation comme des domaines stratégiques, a déclaré Trân Duy Dông, soulignant les résultats satisfaisants enregistrés par le pays en matière d’attraction des investissements étrangers dans ces secteurs, avec la présence de géants technologiques tels qu’Intel et Samsung.



Cependant, des limites subsistent dans le transfert de technologies, a remarqué Dang Dinh Tùng, directeur adjoint du Département d’examen et d’évaluation des technologies relevant du ministère des Sciences et Technologies. Il a précisé que bien qu’il y ait eu 400 accords de transfert de technologies par des entreprises d’IDE enregistrés au Vietnam de juillet à décembre 2018, en 2022, ces accords étaient principalement limités à des relations mère-filiale, sans avoir d’effets significatifs sur d’autres entreprises.



Parmi les centaines de groupes multinationaux investissant dans le pays, seuls Samsung et LG ont construit des centres de recherche et développement (R & D) à Hanoï.



Trân Duy Dông a souligné que la pression concurrentielle des entreprises d’IDE avait incité les entreprises nationales à augmenter leur productivité et à moderniser leurs technologies pour mieux s’adapter à la mondialisation.



Pourtant, les entreprises vietnamiennes n’ont pas encore été en mesure d’absorber pleinement les technologies des entreprises d’IDE. Il a donc proposé des politiques et des mécanismes visant à renforcer la connectivité entre les entreprises nationales et étrangères, favorisant ainsi le développement de la sous-traitance industrielle et l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement. Dans le même temps, il a encouragé les entreprises domestiques à rechercher activement des canaux de transfert de technologies.



Perspectives positives



Les investissements au Vietnam s’avèrent positifs dans le contexte des conséquences durables de la pandémie de COVID-19 et des évolutions politiques et économiques mondiales. “L’attraction des investissements étrangers au Vietnam connaîtra des perspectives positives dans les temps à venir grâce aux efforts déployés par les services concernés pour améliorer la confiance des investisseurs dans le pays” , a déclaré le directeur du Département de l’investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l’Investissement, Dô Nhât Hoàng.

Le Vietnam est désormais plus sélectif dans le choix des IDE. Photo : VNA/CVN

Outre la stabilité macroécono-mique et socio-politique, le Vietnam fait des efforts pour améliorer son environnement d’investissement et continue de se perfectionner en matière d’institutions, d’infrastructures et de ressources humaines, a-t-il ajouté.



Le Vietnam a également organisé des dialogues politiques, a aidé les investisseurs à surmonter leurs difficultés et a préparé les conditions nécessaires, notamment en ce qui concerne le foncier, l’énergie et les ressources humaines de haute qualification, ainsi que les industries de soutien, pour accueillir les investisseurs.



Dô Nhât Hoàng a estimé que les entreprises d’IDE avaient le plus besoin de ressources humaines, ajoutant que le Vietnam développait des programmes de formation visant à améliorer les compétences techniques et la productivité de sa main-d’œuvre. En particulier, le pays accorde une attention particulière à la formation en fonction des besoins réels des entreprises. ”De nombreuses organisations internationales prestigieuses apprécient les résultats et les perspectives de développement économique du Vietnam” , a-t-il souligné.



Récemment, dans le rapport mondial sur les indices de bonheur, le Vietnam a grimpé de 12 places pour atteindre la 65e position sur 137 pays. ”Ces avancées sont des preuves tangibles du soutien et de la confiance que la communauté des affaires a accordés au Vietnam ces dernières années”, a déclaré Dô Nhât Hoàng. Notamment, après plusieurs mois de baisse, l’attraction des IDE au Vietnam a connu une augmentation en juillet dernier grâce aux solutions flexibles et opportunes mises en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises.



Le directeur du Département de l’investissement étranger a annoncé que le Vietnam avait pour objectif d’attirer les investissements de manière sélective et de renforcer la promotion des capitaux dans des domaines spécifiques tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’innovation et les énergies renouvelables. Il a ajouté que le Département de l’investissement étranger collaborerait avec des organisations internationales pour sélectionner des entreprises disposant de solides capacités financières et d’une gestion moderne.



Cependant, des difficultés et des défis subsistent. Dans son récent rapport, la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a précisé que la délocalisation des activités de production de la Chine vers le Vietnam s’est déroulé plus lentement que prévu, avec une importante différence entre les prévisions et la réalité, la plupart des entreprises n’ayant pas encore délocalisé leur production. La compétition pour attirer les investissements étrangers deviendra de plus en plus intense, et sans une réponse politique opportune, le Vietnam risque d’être laissé pour compte.



Sur cette question, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que le Vietnam poursuivrait ses efforts pour améliorer ses mécanismes et ses politiques, et créer des avantages compétitifs afin d’attirer des investissements étrangers de haute technologie à grande échelle, ce qui contribuerait grandement à son développement socio-économique.



Dans le nouveau contexte, le Vietnam doit rapidement mettre en place des politiques visant à soutenir les investissements dans le secteur de la haute technologie. C’est d’une pierre deux coups : aider le Vietnam à attirer des IDE dans la haute technologie et à éviter le risque de devenir une destination pour des projets d’investissement étranger de faible qualité et à petite échelle.



Selon un rapport sur les IDE publié récemment par HSBC Global Research, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a attiré près de 17% du total mondial des IDE en 2022 (soit environ 230 milliards d’USD), soit près du double d’il y a quatre ans. La tendance à la délocalisation a profité à l’ASEAN et le Vietnam est l’un des principaux pays bénéficiaires.



Climat d’affaires attrayant



Par ailleurs, le Vietnam et les États-Unis viennent de porter leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral. Selon l’économiste Huynh Thê Du, il s’agit d’une très bonne condition pour que le Vietnam puisse faire bon usage de la politique américaine du “friendshoring” (délocalisation chez les amis), aidant ainsi le pays à atteindre une croissance économique élevée.



Les entreprises américaines ont commencé à prendre des mesures spécifiques, notamment Apple. À ce jour, la société américaine a achevé l’installation de 11 usines d’équipements audiovisuels au Vietnam.



Foxconn, Luxshare et Goertek, trois partenaires d’Apple au Vietnam, ont également augmenté leurs capitaux et agrandi leurs usines dans le pays. L’opportunité est là et il faut en profiter. Selon des économistes, il est nécessaire et urgent de prendre des politiques visant à soutenir les investissements dans le secteur de la haute technologie.



Dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce pour attirer les IDE, il est important que le Vietnam maintienne un environnement juridique stable et un climat d’affaires attrayant et transparent, et notamment, mette en place de nouvelles politiques de soutien aux investisseurs qui contribuent grandement au développement national, qui recrutent un grand nombre de main-d’œuvre, ainsi que les investisseurs dans les secteurs de la haute technologie, de l’énergie verte…



Les IDE continueront d’être l’un des principaux moteurs de croissance du Vietnam. Par conséquent, pour le développement durable, il est nécessaire de commencer immédiatement à élaborer une stratégie visant à attirer les investissements avec des privilèges autres que les taux d’imposition, tels que le soutien à la formation, au développement des ressources humaines, à la recherche et au développement. -CVN/VNA